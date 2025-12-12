दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 105 उड़ानें की गई कैंसिल, ऑफ शेड्यूल बताई जा रही रद की गईं सारी फ्लाइट्स

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो में जारी परिचालन संबंधी व्यापक गड़बड़ी के बीच, शुक्रवार को भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 105 उड़ानें रद कर दी गईं। सूत्रों के अनुसार, ये सभी रद उड़ाने ऑफ-शेड्यूल थीं। रद हुई उड़ानों में 52 प्रस्थान और 53 आगमन की उड़ाने शामिल थी।



इन रद की गई ये उड़ानों में कोई भी सेम डे कैंसिलेशन (तत्काल रद) उड़ान नहीं हैं। ये वे ऑफ-शेड्यूल उड़ानें हैं, जिन्हें डीजीसीए द्वारा लागू पायलटों के लिए ड्यूटी अवधि और आराम के नए नियमों फ्लाइट ट्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) को पूरा करने के लिए शेड्यूल से हटा दिया गया है।