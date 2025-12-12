दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 105 उड़ानें की गई कैंसिल, ऑफ शेड्यूल बताई जा रही रद की गईं सारी फ्लाइट्स
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो की लगभग 105 ऑफ-शेड्यूल उड़ानें शुक्रवार को रद्द कर दी गईं। सूत्रों के अनुसार, रद्द हुई उड़ा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो में जारी परिचालन संबंधी व्यापक गड़बड़ी के बीच, शुक्रवार को भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 105 उड़ानें रद कर दी गईं। सूत्रों के अनुसार, ये सभी रद उड़ाने ऑफ-शेड्यूल थीं। रद हुई उड़ानों में 52 प्रस्थान और 53 आगमन की उड़ाने शामिल थी।
इन रद की गई ये उड़ानों में कोई भी सेम डे कैंसिलेशन (तत्काल रद) उड़ान नहीं हैं। ये वे ऑफ-शेड्यूल उड़ानें हैं, जिन्हें डीजीसीए द्वारा लागू पायलटों के लिए ड्यूटी अवधि और आराम के नए नियमों फ्लाइट ट्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) को पूरा करने के लिए शेड्यूल से हटा दिया गया है।
शुक्रवार को रद हुई ये 105 उड़ानें इसी ऑफ-शेड्यूल कटौती का हिस्सा थीं। वृहस्पतिवार को भी इंडिगो की करीब 103 ऑफ-शेड्यूल उड़ानें रद हुई थी। गौरतलब है कि एफडीटीएल लागू होने से पहले, दिल्ली से इंडिगो की औसतन 1100 से अधिक शेड्यूल उड़ानें (प्रस्थान और आगमन) संचालित होती थीं।
एफडीटीएल लागू होने के बाद, एयरलाइंस ने नियमित 1100 से अधिक शेड्यूल उड़ानों में से लगभग 180-200 उड़ानों को कम कर दिया या रीशेड्यूल कर दिया है, जो ऑफ-शेड्यूल उड़ाने हैं। वहीं शुक्रवार को विभिन्न एयरलाइंस की करीब 5 उडानों ने अपने निर्धारित समय से देर से उड़ान भरी, जोकि करीब 30 मिनट से लेकर करीब एक घंटा तक था।
