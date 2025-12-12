Language
    दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी डीलर को तीन गोलियां मारीं, बाइक सवार हमलावरों ने अंजाम दी वारदात

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:17 PM (IST)

    दिल्ली के शाहदरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को संपत्ति विवाद में तीन गोलियां मारीं। कारोबारी जोगेंद्र राठौर अपने परिचित के साथ घ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा इलाके में बृहस्पतिवार रात बाइक सवार दो बदमाशाें ने एक प्राॅपर्टी डीलर को संपत्ति विवाद में तीन गोलियां मार दीं। वारदात के वक्त कारोबारी अपने एक परिचित के साथ बाइक से घर लाैट रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

    गोलियां लगते ही कारोबारी जोगेंद्र राठौर उर्फ बिल्ला खून से लथपथ होकर गली में गिर गए। इलाज के लिए उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। शाहदरा जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

    जोगेंद्र अपने परिवार के साथ बलबीर नगर में रहते हैं। उनका प्राॅपर्टी व दूध का कारोबार है। इनके भाई जय सिंह दिल्ली पुलिस में एसआई के पद से सेवानिवृत्त हैं। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 10:31 बजे पुलिस को निशा नाम की एक महिला ने फोन करके सूचना दी कि दो बदमाशों ने उनके पति को गोलियां मारी हैं।

    वह पति को अस्पताल लेकर जा रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से अस्पताल गई। निशा ने बताया कि उनके पति अपने एक साथी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। घर से कुछ दूर पहले ही एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पीछे से उनके पति की कमर में तीन गोलियां मार दी और फरार हो गए।

    पुलिस को जांच में पता चला कि पीड़ित पर भी हत्या समेत चार आपराधिक केस दर्ज हैं। वह जिसके साथ मिलकर प्राॅपर्टी का कारोबार करता था, उसके साथ उसका एक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आशंका है कि उसी संपत्ति के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश शाहदरा थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।

