दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के यात्रियों के लिए खुशखबरी; रेलवे ने जारी किया 5 वन-वे ट्रेनों का शेड्यूल
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पांच वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अलीपुरद्वार जंक्शन से दिल्ली, डिब् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कटिहार। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूरे क्षेत्र में सुगम यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की बढ़ती के देखते हुए पांच वन-वे स्पेशल ट्रेनों के परिचालन करने का निर्णय लिया है।
ट्रेन संख्या 05483 (अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली) वन-वे स्पेशल 13 दिसंबर, 2025 को अलीपुरद्वार जंक्शन से 10:30 बजे रवाना होकर रविवार को दिल्ली 21:45 बजे पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव हासीमारा, दलगांव, बिन्नागुड़ी, न्यूमाल जंक्शन, सिलीगुड़ी जंक्शन, बागडोगरा, आलुआबाड़ी रोड, किशनगंज, बारसोई, कटिहार, न्यू बरौनी जंक्शन, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, इटावा जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, गाजियाबाद आदि स्टेशनों पर किया गया है।
ट्रेन संख्या 05936 (डिब्रूगढ़-कोलकाता) वन-वे स्पेशल 13 दिसंबर, 2025 को डिब्रूगढ़ से 17:20 बजे रवाना होकर सोमवार को कोलकाता 00:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन धेमाजी, उत्तर लखिमपुर, हारमती जंक्शन, रंगापाड़ा नार्थ, रंगिया, न्यू बंगाईगांव, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कोचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, आलुआबाड़ी रोड, किशनगंज, बारसोई, मालदा टाउन आदि स्टेशनों पर ठहरेगी।
ट्रेन संख्या 05653 (अगरतला-कोलकाता) वन-वे स्पेशल 15 दिसंबर, 2025 को अगरतला से 07:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन कोलकाता टर्मिनल 16:40 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन न्यू करीमगंज, बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, गोवालपारा टाउन, न्यू बंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज आदि स्टेशनों पर ठहरेगी।
ट्रेन संख्या 05650 (सिलचर-कोलकाता) वन-वे स्पेशल 18 दिसंबर, 2025 को सिलचर से 05:00 बजे रवाना होकर अगले दिन कोलकाता 12:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन बदरपुर, लामडिंग, गुवाहाटी, गोवालपारा टाउन, न्यू बंगाईगांव, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कोचबिहार, धूपगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, आलुआबाड़ी रोड, किशनगंज, बारसोई, कुमेदपुर, मालदा टाउन आदि स्टेशनों पर ठहरेगी।
ट्रेन संख्या 05958 (न्यू तिनसुकिया-चेन्नई सेंट्रल) वन-वे स्पेशल 18 दिसंबर, 2025 को न्यू तिनसुकिया से 18:45 बजे प्रस्थान कर रविवार को चेन्नई सेंट्रल 04:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन डिब्रूगढ़, धेमाजी, उत्तर लखिमपुर, हारमती, रंगापाड़ा नार्थ, रंगिया जंक्शन, बरपेटा रोड, न्यू बंगाईगांव, कोकराझार, न्यू कोचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, आलुआबाड़ी रोड, किशनगंज, मालदाटाउन, बर्द्धमान, खड़गपुर, कटक, भुवनेश्वर, विजयनगरम जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, गूडूर जंक्शन आदि स्टेशनों पर रुकेगी।
एनएफ रेलवे के मुख्य जन संपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि इन ट्रेनों के ठहराव और समय-सारणी की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मौजूद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।