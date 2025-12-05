इंडिगो संकट गहराया: बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 64%, उड़ानें कम होते ही हवाई किराए में उछाल के मिल रहे संकेत

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। क्रू सदस्याें व उड़ानों की संख्या के बीच संतुलन कायम करने के लिए इंडिगो कुछ दिनों तक अपनी उड़ानों की संख्या काे कम करेगी, इतना तय है। यह भी तय है कि इंडिगो की समय सारिणी को पटरी पर आने में अभी कई दिन लगेंगे। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी का असर उड़ानों के किराए पर पड़ेगा, इसे जानकार तय मान रहे हैं।

शुक्रवार को आईजीआई टर्मिनल एक पर मुंबई जाने के लिए एक यात्री ने 49 हजार रुपये का किराए के तौर पर भुगतान किया। यात्री ने कहा कि उनके लिए मुंबई जाना अपरिहार्य है। तमाम एयरलाइंस से संपर्क के बाद उन्होंने स्पाइसजेट की टिकट बुक कराई और मुंबई के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पर मौजूद कई यात्री ऐसे थे, जो गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में महंगी से महंगी टिकट खरीदने को आतुर नजर आ रहे थे। अभी ऐसी स्थिति कायम रहेगी।

डायनामिक नियम बढ़ाएगा किराया जानकारों का कहना है कि इंडिगो के प्रति यात्रियों का भरोसा कम हुआ है। दूसरी बात है कि इंडिगो उड़ानों की संख्या भी कम करेगी। स्वभाविक तौर पर यात्रियों का रुख अब इंडिगो से इतर अन्य एयरलाइंस की ओर होगा। जब मांग बढ़ेगा तो डायनामिक नियम के हिसाब से यात्री किराया भी बढ़ता चला जाएगा।

जानकार बताते हैं कि जब इंडिगो विमानन का बड़ा खिलाड़ी है, जब उसकी उपस्थिति बाजार में कम होगी तो अन्य एयरलाइंस यात्रियों के सीमित विकल्प का पूरी तरह लाभ उठाने को तत्पर रहेंगे। इसी का असर है कि हवाई किराया अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है।