करघे की खट-खट में छिपा भारत का 1500 साल पुराना इतिहास, दिल्ली में सजी अनोखी वस्त्र प्रदर्शनी 'अभिव्यक्ति'

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। कहते हैं कि भारत को समझना हो तो यहां के करघे की खट-खट, धागों और रंगों के संबंधों को समझना होगा। यहां एक तरफ 12 वीं शताब्दी की जामदानी अपनी सूक्ष्मता से बंगाल की नजाकत बयां कर हैं तो दूसरी तरफ नक्शी कांथा के टांकों में पूर्व- वैदिक काल की स्मृतियां आज भी सांस ले रही हैं।्र

जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन आफ द लूम फ्राॅम द वाॅल्ट ऑफ ए विजिनरी वस्त्र प्रदर्शनी के सातवीं शताब्दी से लेकर 20 वीं शताब्दी के कालखंडों की कहानी को दर्शाया गया है। वस्त्र प्रदर्शनी एक सुई और धागे के विभिन्न रंगों ने सहस्राब्दियों के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है।

गुजरात की 'माता-नी-पछेड़ी' और कच्छ का कौशल यहां गुजरात की गलियों से आई 'माता-नी-पछेड़ी' की प्रदर्शनी वाघरी समुदाय के प्रतिरोध और अटूट विश्वास की एक पावन गाथा प्रस्तुत कर रहा है। 17 वीं शताब्दी की कलमकारी और ब्लाक प्रिंटिंग में उभरता देवी का स्वरूप कला और अध्यात्म के बीच का भेद मिटा रहा है।