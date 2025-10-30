सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचीं दो महिला तस्कर गिरफ्तार, 497.50 ग्राम सोना बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई टर्मिनल-3 पर कस्टम अधिकारियों ने दो भारतीय महिला यात्रियों सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा है। ये दोनों महिलाएं सेन फ्रांसिस्को से एअर इंडिया की उड़ान संख्या आई-174 से 27 अक्टूबर को रवाना होकर 29 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचीं।

अधिकारियों को संदेह हुआ कि ये यात्री विदेशी सोना छिपाकर ले जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय आगमन क्षेत्र में रोका गया। व्यक्तिगत तलाशी और लगेज की जांच में उनके पास से सोना बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 497.50 ग्राम था।