निरंकारी सत्संग के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस दिल्ली में पलटी, डिवाइडर से टकराने पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पानीपत के समालखा में आयोजित निरंकारी सत्संग में शामिल होने बुराड़ी से जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस बृहस्पतिवार की रात अलीपुर स्थित घाटू श्याम मंदिर के पास हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस चालक युसूफ ने बताया कि तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने अचानक ओवरटेक किया, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। तभी डिवाइडर से बस टकराकर सड़क पर पलट गई। मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि हादसा भयावह था, लेकिन बड़ा नुकसान टल गया।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि यात्रियों ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस ने बस को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने पर जब टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि बस करनाल रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी।

गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। केवल छह यात्रियों को हल्की खरोंचें लगीं, जिन्हें तीन एंबुलेंस से नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगी हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने नरेला स्थित राजा हरिशचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी।

यात्रियों ने कहा, बड़ी घटना होने से बच गई बस में सवार यात्री लक्ष्मी नारायण ने बताया कि गाड़ी में बैठे थे। तभी अचानक से बस पलट गई। हम सभी बुराड़ी स्थित निरंकारी भवन से समालखा सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। शकुंतला ने बताया कि कुछ लोगों मामूली चोटें लगी है। बड़ा हादसा होने से टल गया। अब हम दूसरे बस से समालखा सत्संग के लिए जा रहे हैं।

पुलिस ने बस जब्त कर, चालक से कर रही है पूछताछ जांच में सामने आया कि सभी यात्री दिल्ली के निवासी हैं और वे अपने परिवारों व परिचितों के साथ समालखा में आयोजित निरंकारी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दुर्घटना के बाद यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर आगे रवाना कर दिया गया।