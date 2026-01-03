आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 रोड पर भीषण रोड एक्सीडेंट, कैब और टाटा हैरियर की जोरदार टक्कर में चार घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की ओर जाने वाली सड़क पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां एक कैब और टाटा हैरियर कार के बीच टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस और पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

डीसीपी आईजीआई विचित्र वीर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को इस दुर्घटना के संबंध में शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे एक पीसीआर कॉल से प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि टी-3 टर्मिनल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक कैब और टाटा हैरियर वाहन आपस में टकरा गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों का तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चार लोग जिन्हें गंभीर चोट आई थी का इलाज चल रहा है। डीसीपी ने बताया कि मौके पर उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दुर्घटना की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

वर्तमान में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। मामले की आगे की जांच और सबूत जुटाने की कार्रवाई जारी है। गनीमत यह रही कि इस टक्कर में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस दोनों ही वाहन चालक का मेडिकल टेस्ट भी करा रही है, जिससे पता चले कि किसी ने नशा तो नहीं कर रखा था।

घना कोहरा भी हो सकता है कारण अधिकारी ने बताया कि इस हादसे का कारण देर रात एयरपोर्ट क्षेत्र में छाया घना कोहरा भी हो सकता है। जानकारो के अनुसार देर रात जिस समय हादसा हुआ उस समय हवाई अड्डा के आस पास विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। ऐसे में अगल बगल के वाहनों को देख पाना भी काफी मुस्किल था।