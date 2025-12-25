Language
    आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में नया मोड़, अब पायलट ने भी दर्ज कराई शिकायत; मामला उलझा

    By Mukesh Kumar Thakur Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट का मामला उलझ गया है। पहले यात्री ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, और अब पायलट ने भी यात्री के खिलाफ शिकायत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर हुई हिंसक झड़प अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गई है। स्पाइसजेट के यात्री अंकित देवन द्वारा एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट विरेंद्र सेजवाल पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद, अब आरोपी पायलट ने भी यात्री के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।

    पायलट ने अपनी शिकायत में इसे आत्मरक्षा में उठाया कदमक्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दावा किया है और बताया है कि विवाद की शुरुआत यात्री के उकसावे और गाली-गलौज से हुई थी।

    दूसरी ओर पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं, उसमें अंकित और कैप्टन सेजवाल के बीच विवाद के बाद पायलट द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है। इस हमले से अंकित के चेहरे पर चोट आई थी और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी नाक डिसलोकेट होने की जानकारी मिली थी।

    इस घटना में अंकित द्वारा अपने एक्स पर अपने खून भरे चेहरे की फोटो डालकर किया गया पोस्ट वायरल हो गया था। जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्राललय ने भी हस्तक्षेप करते हुए संभी संबंधित एजेंसी को इस मामले की गंभीरता से जांच और तत्काल कैप्टन सेजवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

    मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण मामला हाई प्रोफाइल होने से अब दिल्ली पुलिस भी पूरे मामले की जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाह रही है। इसी कारण इस पूरे घटना की हर एंगल से जांच में जुटी है। एक अधिकारी ने कहा कि हम कोई भी कार्रवाई किसी दबाव में नहीं करना चाहते।

    इसके लिए पूरे घटना क्रम की जांच हर एंगल जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, शिकायकर्ता के बयान पायलट के बयान के साथ ही तकनीकी साक्ष्य जिसमें सीसीटीवी फुटेज शामिल है की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    उधर, कैंप्टन सेजवाल ने पुलिस को दिए अपनी शिकायत में इसे आत्मरक्षा में उठाया कदम और यात्री द्वारा पहले उकसाए जाने, कतार में लगने के दौरान यात्री अंकित द्वारा असभ्य व्यवहार और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है।

