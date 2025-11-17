दिल्ली में सड़क पार कर रहे दो युवकों को कार ने कुचला, एक की मौत; गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मायापुरी थाना क्षेत्र में हिट एंड रन की घटना सामने आई है। माता के जागरण में शामिल होकर घर लौट रहे दो युवकों ने कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सूरज नामक युवक की मौत हो गई। वहीं इनका दोस्त दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल युवक डीडीयू अस्प्ताल में भर्ती है, जहां उनकी हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना सड़क पार करने के दौरान हुआ। पुलिस ने घटना के बाद से भागे अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत की धार में प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। उधर घटना के अगले दिन भी आरोपी का पता नहीं चल पाने से नाराज पीड़ित पक्ष ने मायापुरी थाना के घेराव कर विरोध जताया। थाने के घेराव की सूचना मिलते ही आला अधिकारी थाने पहुंच गए और लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया और उन्हें आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार मामले की छानबीन जारी है।



पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि शनिवार देर रात डेढ़ बजे पुलिस को मायापुरी के मोहन मंदिर के पास सड़क हादसे में दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवकों को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस को मौके पर कोई चश्मदीद नहीं मिला। आस पास में पूछताछ के दौरान पता चला कि तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे दो युवकों को टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार समेत भाग गया। इसी बीच पुलिस को पता चला कि उपचार के दौरान घायल युवक मायापुरी फेज एक निवासी सूरज ने दम तोड़ दिया है।