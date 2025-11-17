Language
    दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री मालिक और श्रमिकों ने चोरी के संदेह में युवक को पीटा, मौत

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री मालिक और उसके कर्मचारियों ने चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    फैक्ट्री में चोरी के संदेह में एक युवक की पीट-पीट हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना डीएसआइआइडीसी सेक्टर-3 स्थित फैक्ट्री में चोरी के संदेह में एक युवक की पीट-पीट हत्या कर दी। बताया जाता है कि फैक्ट्री के बेसमेंट में युवक का शव पूरा दिन पड़ा रहा, सूचना के बाद पुलिस ने अगले दिन शव को बेसमेंट से बरामद किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में फैक्ट्री मालिक व चार श्रमिकों को गिरफ्तार किया है।

    उत्तरी-बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बवाना थाना को सूचना मिली कि फैक्ट्री मालिक अमित तिवारी और उसके चार श्रमिकों ने पिछले दिन चोरी के संदेह में एक युवक को बुरी तरह पीटा था। युवक की मौत हो चुकी है और शव फैक्ट्री परिसर के अंदर पड़ा है।

    इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री पहुंचकर बेसमेंट से लगभग 23 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस ने हत्या व अन्य संंबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मृतक की पहचान के प्रयास किए। मृतक की पहचान मोहित निवासी मेट्रो विहार फेज-2 के रूप में हुई।

    जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस ने मामले में शामिल सभी पांचों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें फैक्ट्री मालिक किराड़ी के करण विहार निवासी अमित तिवारी के अलावा फैक्ट्री में काम करने वाले विपिन कुमार, हरि ओम पालीवाल, अशोक कुमार झा और सोनू के नाम शामिल हैं।