दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री मालिक और श्रमिकों ने चोरी के संदेह में युवक को पीटा, मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना डीएसआइआइडीसी सेक्टर-3 स्थित फैक्ट्री में चोरी के संदेह में एक युवक की पीट-पीट हत्या कर दी। बताया जाता है कि फैक्ट्री के बेसमेंट में युवक का शव पूरा दिन पड़ा रहा, सूचना के बाद पुलिस ने अगले दिन शव को बेसमेंट से बरामद किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में फैक्ट्री मालिक व चार श्रमिकों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तरी-बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बवाना थाना को सूचना मिली कि फैक्ट्री मालिक अमित तिवारी और उसके चार श्रमिकों ने पिछले दिन चोरी के संदेह में एक युवक को बुरी तरह पीटा था। युवक की मौत हो चुकी है और शव फैक्ट्री परिसर के अंदर पड़ा है।

इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री पहुंचकर बेसमेंट से लगभग 23 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस ने हत्या व अन्य संंबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मृतक की पहचान के प्रयास किए। मृतक की पहचान मोहित निवासी मेट्रो विहार फेज-2 के रूप में हुई।