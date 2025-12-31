सिर्फ दो हजार लगाकर से लाखों कमाने का झांसा, युवक से ठगे छह लाख रुपये; साइबर क्राइम ने जांच शुरू की

केशव त्यागी, हापुड़। साइबर ठगों ने एक बार फिर ऑनलाइन जाब का लालच देकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। इस बार कोतवाली क्षेत्र के संजय विहार आवास विकास काॅलोनी के चिराग खेड़ा को इंटरनेट मीडिया पर पार्ट-टाइम जाब का झांसा देकर साइबर ठगों ने करीब छह लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में चिराग खेड़ा ने बताया कि कुछ दिन पहले वाट्सएप पर मैसेज कर उसे एक पार्ट-टाइम ऑनलाइन जाब का प्रलोभन दिया गया। ठगों ने खुद को टाइम्स इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रतिनिधि बताया और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक भेजा।

टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद ठगों ने गूगल रिव्यू जैसे छोटे टास्क दिए, जिन्हें पूरा करने पर प्रत्येक रिव्यू के लिए 50 रुपये और कुल 450 रुपये ट्रांसफर किए गए। इससे पीड़ित का भरोसा बढ़ा। इसके बाद ठगों ने वेलफेयर टास्क का लालच दिया।

जिसमें दो हजार रुपये निवेश पर 2800 और पांच हजार पर सात हजार रुपये देने का वादा किया। पीड़ित ने छोटे टास्क से शुरुआत की और दो रुपये यूपीआई से ट्रांसफर किए, बदले में उसे 2800 रुपये मिले। फिर ठगों ने 15 हजार रुपये का बड़ा टास्क दिया, जिसमें 21 हजार रुपये वापस आने का लालच दिया गया। लालच में आकर चिराग ने अलग-अलग खातों में कुल छह लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब नौकरी नहीं मिली और रुपये वापस नहीं हुए, तब उसे ठगी का पता चला।