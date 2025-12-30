Language
    हापुड़ में 3 साल के मासूम का अपहरण, बेचने की नीयत से किया था अगवा; महिला समेत दो गिरफ्तार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में चार दिन पहले अपहृत हुए तीन वर्षीय मासूम मोहब्बत को कोतवाली पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे को बेचने की नीयत से अपहरण करने वाली एक महिला सहित दो आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि जिला कासगंज के गांव नदरई की हसीना अपने परिवार के साथ हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित अपना घर कालोनी में रहती है। पूरा परिवार भिक्षावृत्ति से गुजारा करता है।

    घटना 26 दिसंबर 2025 की शाम करीब छह बजे हसीना के दोनों बेटे हारुन (10 वर्षीय) और मोहब्बत (3 वर्षीय) तहसील चौपला स्थित बीकानेर स्वीट्स के सामने भिक्षावृत्ति कर रहे थे। तभी बाइक सवार महिला व पुरुष ने हारुन को देखा। आरोपितों ने गर्म कपड़े दिलाने का लालच देकर दोनों भाइयों को अपनी बाइक पर बैठा लिया। वह उन्हें गढ़ रोड स्थित देवनंदनी अस्पताल के पास ले गए और घुमाने का बहाना बनाया। लौटते समय सिकंदरगेट टंकी के पास पहुंचकर आरोपितों ने बड़े भाई हारुन को बाइक से उतार दिया और छोटे भाई मोहब्बत को लेकर फरार हो गए। हारुन किसी तरह घर पहुंचा और मां हसीना को पूरी घटना बताई।

    स्वजन ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। अंत में हसीना कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

    पुलिस की त्वरित कार्रवाई

    एएसपी विनीत भटनागर के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट और उनकी टीम ने मामले को गंभीरता से लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान की गई और उनकी लोकेशन ट्रेस की गई।

    पुलिस टीम ने दिल्ली रोड स्थित नाले के पास घेराबंदी कर आरोपित थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव बड़ौदा सिहानी के शिवा और जिला बुलंदशहर के थाना बीनी नगर क्षेत्र के गांव सटला की बरखा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से अपहृत बच्चा मोहब्बत सकुशल बरामद हुआ, साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई।

    बेचने के लिए उठाया था बच्चा

    पूछताछ में आरोपितों ने कबूल किया कि उन्होंने बच्चे को बेचने की नियत से अपहरण किया था। पुलिस अब आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि क्या वह किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं या इससे पहले भी ऐसे अपराध कर चुके हैं।

    उधर, बच्चे को सकुशल वापस पाकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मां हसीना ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनका बच्चा वापस मिल जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है।