Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंडरगारमेंट में छिपा रखे थे सोने से छह बिस्किट, आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई यांगून से आई महिला

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक महिला को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा। महिला यांगून से आई थी और उसके अंडरगारमेंट से लगभग एक किलो सोना बरामद हुआ। पूछताछ में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सोना जब्त कर लिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अंडरगारमेंट में छिपा रखे थे सोने से छह बिस्किट। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। मामला शुक्रवार का है। शुक्रवार को उड़ान संख्या 8एम 620 से यांगून से एक महिला यात्री टर्मिनल 3 पर उतरी।

    इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद महिला यात्री जब ग्रीन चैनल पार कर रही थी, तब उसके हाव भाव पर अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद उसे रोका गया।

    पूछताछ में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई। इस दौरान महिला यात्री के अंडरगारमेंट में छिपाकर रखे गए 997.5 ग्राम वजन के सोने के छह बिस्किट बरामद किए।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में मेट्रो फीडर बस ने मोड़ पर मारी जबरदस्त टक्कर, बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवार की दर्दनाक मौत

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें