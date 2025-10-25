अंडरगारमेंट में छिपा रखे थे सोने से छह बिस्किट, आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई यांगून से आई महिला
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक महिला को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा। महिला यांगून से आई थी और उसके अंडरगारमेंट से लगभग एक किलो सोना बरामद हुआ। पूछताछ में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सोना जब्त कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। मामला शुक्रवार का है। शुक्रवार को उड़ान संख्या 8एम 620 से यांगून से एक महिला यात्री टर्मिनल 3 पर उतरी।
इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद महिला यात्री जब ग्रीन चैनल पार कर रही थी, तब उसके हाव भाव पर अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद उसे रोका गया।
पूछताछ में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई। इस दौरान महिला यात्री के अंडरगारमेंट में छिपाकर रखे गए 997.5 ग्राम वजन के सोने के छह बिस्किट बरामद किए।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में मेट्रो फीडर बस ने मोड़ पर मारी जबरदस्त टक्कर, बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवार की दर्दनाक मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।