दिल्ली में मेट्रो फीडर बस ने मोड़ पर मारी जबरदस्त टक्कर, बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवार की दर्दनाक मौत।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। ब्रजपुरी रोड पर शनिवार सुबह मेट्रो की फीडर बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।

मृतक की पहचान असगर अली के रूप में हुई है। दयालपुर थाना ने लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बस व बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है।



असगर अली अपने परिवार के साथ मुस्तफाबाद में रहते थे। वह पेशे से कारपेंटर थे। ठेका लेकर काम करते थे। परिवार ने बताया कि घोंडा में उनका काम चल रहा था। वह शनिवार सुबह नाश्ता करके साढे आठ बजे बाइक से इलाके में काम के लिए निकल गए थे।

पुलिस ने बताया कि अगर अली सुबह करीब दस बजे ब्रजपुरी काॅलोनी में एक गली से ब्रजपुरी निगम रोड की तरफ मुड़ रहे थे। उधर वजीराबाद रोड की साइड से मेट्रो बस शिव विहार जा रही थी। दोनों वाहनों की गति तेज नहीं थी।