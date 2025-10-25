दिल्ली में मेट्रो फीडर बस ने मोड़ पर मारी जबरदस्त टक्कर, बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवार की दर्दनाक मौत
पूर्वी दिल्ली के ब्रजपुरी रोड पर मेट्रो फीडर बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार असगर अली की मौत हो गई। असगर अली ने हेलमेट नहीं पहना था और टक्कर के बाद बस चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बस को जब्त कर लिया है। असगर अली मुस्तफाबाद के रहने वाले थे और पेशे से बढ़ई थे।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। ब्रजपुरी रोड पर शनिवार सुबह मेट्रो की फीडर बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।
मृतक की पहचान असगर अली के रूप में हुई है। दयालपुर थाना ने लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बस व बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
असगर अली अपने परिवार के साथ मुस्तफाबाद में रहते थे। वह पेशे से कारपेंटर थे। ठेका लेकर काम करते थे। परिवार ने बताया कि घोंडा में उनका काम चल रहा था। वह शनिवार सुबह नाश्ता करके साढे आठ बजे बाइक से इलाके में काम के लिए निकल गए थे।
पुलिस ने बताया कि अगर अली सुबह करीब दस बजे ब्रजपुरी काॅलोनी में एक गली से ब्रजपुरी निगम रोड की तरफ मुड़ रहे थे। उधर वजीराबाद रोड की साइड से मेट्रो बस शिव विहार जा रही थी। दोनों वाहनों की गति तेज नहीं थी।
बाइक मुड़ते वक्त बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही असगर अली बाइक समेत सड़क पर गिर गए। उनके सिर व चेहरे और हाथ पर गंभीर चोट आई। घायल हालत में उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बस चालक की तालाश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।
-आशीष मिश्रा, उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त
