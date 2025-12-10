Language
    Goa Fire Incident: पकड़ा गया लूथरा ब्रदर्स का फरार साथी, गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से किया गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:01 AM (IST)

    गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के फरार साथी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अजय गुप्ता गोवा में हुए नाइटक्लब अग्निकांड मामले में आरोपी है। पुलि ...और पढ़ें

    गोवा के नाइट क्लब में आग हादसे के आरोपी अजय गुप्ता को पुलिस ने पकड़ा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में बिर्च बाय रोमीओ लेन में हुए आग मामले में गोवा पुलिस ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। यह आरोपी अजय गुप्ता, जो नई दिल्ली का निवासी है, इस मामले से जुड़ा हुआ था। पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, ताकि वह देश या राज्य से बाहर जाने की कोशिश न कर सकें।

    पुलिस टीम जब उनके निवास स्थान पर पहुंची, तो अजय गुप्ता वहां गायब पाए गए। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लेकर गोवा लाया गया है।

    क्या है मामला

    पूरा मामला 6-7 दिसंबर की मध्यरात्रि का है जब गोवा के बिर्च बाय रोमीओ लेन एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, हादसे के तुरंत बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्थिती का जायजा लेने के लिए पहुंच गए थे। शुरुआती जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा था लेकिन जांच के बाद आग का कारण परिसर में रखे पटाखे से भड़कना सामने आया।

    इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और लोग अब नाइट क्लबों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाने लगे हैं। देश के कई हिस्सों से नाइट क्लबों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के मामले सामने आने लगे हैं जिसपर प्रशासन और सरकार ने भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है।