गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में केंद्र सरकार का एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ शुरू की कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद थाईलैंड भाग गए लूथरा भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने की दिशा में कदम उठाते हुए, विदेश मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर यह बताने को कहा है कि उनके पासपोर्ट क्यों जब्त नहीं किए जाने चाहिए।

गौरव लूथरा (44) और सौरभ लूथरा (40) के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई जब गोवा पुलिस ने मंत्रालय को लिखकर उनके पासपोर्ट रद करने का निवेदन किया। ये दोनों भाई उस समय दिल्ली में थे। शनिवार आधी रात के आसपास गोवा के अरपोरा में उनके नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में आग लगने के कुछ घंटे बाद ही वे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। इस आग में पांच टूरिस्ट और 20 स्टाफ मेंबर मारे गए थे।

लूथरा ब्रदरर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? गोवा पुलिस ने भाइयों और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या न करने योग्य गैर इरादतन हत्या और साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मंत्रालय के तहत आने वाले रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO), दिल्ली ने भाइयों को लिखे अपने लेटर में कहा कि उसे एक प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिली है।

पासपोर्ट ऑफिस ने लिखा, "7 दिनों के अंदर बताएं कि पासपोर्ट नंबर Z7678521, जिसकी तारीख 14/03/2024 है, को जब्त करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और पासपोर्ट एक्ट, 1967 की सही धाराओं और पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 12(1)(b) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।"

जारी किए गए नोटिस पासपोर्ट रद्द करने की मांग वाले गोवा पुलिस के लेटर का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने लिखा, "आरोपियों के पासपोर्ट RPO दिल्ली ने जारी किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए, RPO दिल्ली ने पहले ही दोनों पासपोर्ट होल्डर्स को जब्ती के नोटिस जारी कर दिए हैं।"

इसमें आगे कहा गया है, "पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 10(3)(e) के तहत आपके कैंसलेशन के अनुरोध के संबंध में, यह प्रावधान तब लागू होता है जब पासपोर्ट धारक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में भारत में किसी क्रिमिनल कोर्ट में कार्यवाही चल रही हो... इसलिए, कैंसलेशन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में चल रहे मामले का विवरण जारी करने वाली अथॉरिटी, RPO दिल्ली को भेजी जाएं।"