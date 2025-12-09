Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में केंद्र सरकार का एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ शुरू की कार्रवाई 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:14 PM (IST)

    गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद, लूथरा भाइयों के पासपोर्ट रद करने की दिशा में विदेश मंत्रालय ने कदम उठाया है। उन्हें नोटिस भेजक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद थाईलैंड भाग गए लूथरा भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने की दिशा में कदम उठाते हुए, विदेश मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर यह बताने को कहा है कि उनके पासपोर्ट क्यों जब्त नहीं किए जाने चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरव लूथरा (44) और सौरभ लूथरा (40) के खिलाफ यह कार्रवाई तब की गई जब गोवा पुलिस ने मंत्रालय को लिखकर उनके पासपोर्ट रद करने का निवेदन किया। ये दोनों भाई उस समय दिल्ली में थे। शनिवार आधी रात के आसपास गोवा के अरपोरा में उनके नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में आग लगने के कुछ घंटे बाद ही वे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। इस आग में पांच टूरिस्ट और 20 स्टाफ मेंबर मारे गए थे।

    लूथरा ब्रदरर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

    गोवा पुलिस ने भाइयों और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या न करने योग्य गैर इरादतन हत्या और साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मंत्रालय के तहत आने वाले रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO), दिल्ली ने भाइयों को लिखे अपने लेटर में कहा कि उसे एक प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिली है।

    पासपोर्ट ऑफिस ने लिखा, "7 दिनों के अंदर बताएं कि पासपोर्ट नंबर Z7678521, जिसकी तारीख 14/03/2024 है, को जब्त करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और पासपोर्ट एक्ट, 1967 की सही धाराओं और पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 12(1)(b) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।"

    जारी किए गए नोटिस

    पासपोर्ट रद्द करने की मांग वाले गोवा पुलिस के लेटर का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने लिखा, "आरोपियों के पासपोर्ट RPO दिल्ली ने जारी किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए, RPO दिल्ली ने पहले ही दोनों पासपोर्ट होल्डर्स को जब्ती के नोटिस जारी कर दिए हैं।"

    इसमें आगे कहा गया है, "पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 10(3)(e) के तहत आपके कैंसलेशन के अनुरोध के संबंध में, यह प्रावधान तब लागू होता है जब पासपोर्ट धारक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में भारत में किसी क्रिमिनल कोर्ट में कार्यवाही चल रही हो... इसलिए, कैंसलेशन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में चल रहे मामले का विवरण जारी करने वाली अथॉरिटी, RPO दिल्ली को भेजी जाएं।"

    अधिकारियों ने बताया कि गोवा पुलिस रविवार को दिल्ली में लूथरा भाइयों के घर गई, जो 20 से ज्यादा क्लब और रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन पता चला कि वे पहले ही भाग चुके थे। सूत्रों ने बताया कि भाइयों ने फुकेट के एक रिजॉर्ट में चेक-इन किया था, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही वे वहां से भी चले गए थे।

    यह भी पढ़ें: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में नया खुलासा, कजाकिस्तान की डांसर ने बिना बिजनेस वीजा के किया था परफॉर्म  