गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में नया खुलासा, कजाकिस्तान की डांसर ने बिना बिजनेस वीजा के किया था परफॉर्म
गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने की घटना में एक नया खुलासा हुआ है। कजाकिस्तान की डांसर क्रिस्टीना ने बिना बिजनेस वीजा के ही परफॉर्मेंस किया था। पुलिस क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कजाकिस्तान की क्रिस्टीना ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में बिना बिजनेस वीजा के भारत में एंट्री की थी। इस दौरान उन्होंने नाइटक्लब में परफॉर्म भी किया। इसी क्लब में भीषण आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई।
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कजाकिस्तान की रहने वाली क्रिस्टीना ने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है।
पुलिस अधिकारी ने क्या बताया?
अधिकारी ने कहा, "उन्होंने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।" उन्होंने बताया कि ऐसी इजाजत के बिना वह भारत में प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर सकतीं। संपर्क करने पर, पुलिस अधीक्षक अर्शी आदिल ने बताया कि वे "अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनके पास बिजनेस वीजा था।"
क्रिस्टीना इंस्टाग्राम पर क्रिस्टीना शेख नाम से जानी जाती हैं, एक प्रोफेशनल डांसर हैं और उनके 272,000 फॉलोअर्स हैं। उनकी प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए वीडियो से पता चलता है कि वह नाइटक्लब में रेगुलर परफॉर्म कर रही थीं।
नाइटक्लब अग्निकांड में गई 25 की जान
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों को बताया था कि इस हादसे की शुरुआती वजह इलेक्ट्रिक पटाखे थे, जिसमें 20 स्टाफ सदस्यों और पांच टूरिस्ट समेत 25 लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों ने बताया था कि अरपोरा नदी के किनारे बने इस नाइटक्लब में संकरे एग्जिट गेट होने की वजह से मौतें हुईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।