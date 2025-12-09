गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में नया खुलासा, कजाकिस्तान की डांसर ने बिना बिजनेस वीजा के किया था परफॉर्म  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कजाकिस्तान की क्रिस्टीना ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में बिना बिजनेस वीजा के भारत में एंट्री की थी। इस दौरान उन्होंने नाइटक्लब में परफॉर्म भी किया। इसी क्लब में भीषण आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई।

फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कजाकिस्तान की रहने वाली क्रिस्टीना ने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस अधिकारी ने क्या बताया? अधिकारी ने कहा, "उन्होंने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।" उन्होंने बताया कि ऐसी इजाजत के बिना वह भारत में प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर सकतीं। संपर्क करने पर, पुलिस अधीक्षक अर्शी आदिल ने बताया कि वे "अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनके पास बिजनेस वीजा था।"