कहां छिपा है गोवा के क्लब का तीसरा मालिक? लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाने के लिए आईबी की टीम थाईलैंड रवाना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित बर्च बाय राेमियो लेन नाइटक्लब के मालिक गाैरव व सौरव लूथरा को मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। गोवा में बीते शनिवार की रात नाइटक्लब में आग लगते ही दोनों भाई तुरंत टिकट बुक करवा पहले मुंबई और वहां से इंडिगो एयरलाइंस से थाईलैंड भाग गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत सरकार व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह दोनों भाईयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी गई। जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

सूत्रों के मुताबिक दोनों को दिल्ली लाने के लिए आईबी के कुछ अधिकारियों की टीम शुक्रवार को थाईलैंड के लिए रवाना हो गई है। आईबी ही दोनों को लेकर दिल्ली आएगी। उसके बाद दोनों को आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर गोवा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें गोवा ले जाया जाएगा।

यह पहला मौका है जब किसी बड़े व हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले में घटना के तुरंत बाद आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए हों और उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर व ब्लू काॅर्नर नोटिस जारी कराने पर किसी देश की पुलिस उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया हो। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस व भारतीय केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता से लूथरा ब्रदर्स को भारत छोड़कर थाईलैंड भागने पर उन्हें पांच दिन के अंदर हिरासत में ले लिया गया।

गोवा के डीजी आलोक कुमार का कहना है कि अबत क की जांच में नाइटक्लब में आग लगने का कारण ई पटाखे से निकली आग के गोले व शाॅर्ट सर्किट के मिश्रण को माना जा रहा है। साेमवार तक गोवा अग्निशमन विभाग की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उससे आग लगने के सही कारण की पुष्टि हो जाएगी।

हादसे में जिन 25 लोगों की मौत हुई है उनकी सूची बनाकर गृह मंत्रालय व गोवा सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी गई है ताकि उनके स्वजन को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। गोवा सरकार की तरफ से पांच-पांच लाख व प्रधानमंत्री फंड से सभी के स्वजन को दो-दो लाख मुआवजा दिया जाएगा।

आगजनी मामले में गोवा पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें क्लब के मालिक अजय गुप्ता, चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर व मैनेजर भरत कोहली शामिल है।