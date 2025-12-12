जब जल रहा था गोवा का नाइट क्लब, तब दिल्ली में क्यों जश्न मना रहे थे लूथरा ब्रदर्स? कोर्ट में हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय क्लब के सह-मालिक दिल्ली में एक शादी में शामिल होने गए थे। बिर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की सूचना मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा ने तुरंत थाईलैंड जाने की योजना बनाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोवा की एक अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि दोनों आरोपी दिल्ली में 7 दिसंबर की रात एक शादी में शरीक होने पहुंचे थे। जैसे ही रात 1.17 बजे आग लगने की सूचना मिली, लगभग एक घंटे बाद दोनों ने फुकेट (थाईलैंड) के लिए टिकट बुक किए और सुबह 5.20 बजे तक भारत से दोनों निकल चुके थे।

गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है, जबकि दिल्ली की एक अदालत ने दोनों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

गोवा सरकार के वकील ने अदालत को बताया, "वे भाग गए, छिप गए और अब राहत की गुहार लगा रहे हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि आग लगने की घटना के तुरंत बाद वे भाग गए थे और कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं।

गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों भाइयों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना शो आयोजित करने, चोट पहुंचाने, गैर इरादतन हत्या के प्रयास और हत्या का आरोप है। 44 वर्षीय गौरव लूथरा और उनके 40 वर्षीय भाई सौरभ के फुकेट भाग जाने के बाद, सीबीआई के माध्यम से गोवा पुलिस के अनुरोध पर 9 दिसंबर को इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आश्वासन दिया कि दोनों भाइयों को कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा।