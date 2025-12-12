Language
    गोवा नाइट क्लब हादसा: इंडिगो से भागे और 'इंडिगो' में ही पकड़े गए, कैसे फेल हुआ लूथरा ब्रदर्स का पूरा प्लान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में हुई घटना के बाद, लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से भागने की कोशिश करते हुए उसी एयरलाइन में पकड़े गए। उनका पूरा प्लान विफल हो ...और पढ़ें

    लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से हिरासत में लिए गए। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात को भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान गई। हालांकि, जिस दौरान नाइट क्लब में आग लगी थी और दमकल कर्मचारी आग को बुझाने में लगे थे।

    ठीक उसी समय नाइट क्लब के सह-मालिक सौरभ और गौरल लूथरा ने इंडिगो फ्लाइट की टिकट ली और देश से फरार हो गए। हालांकि, लूथरा ब्रदर्स को थाई पुलिस ने फुकेत के पटांग स्थित होटल इंडिगो से हिरासत में लिया है।

    लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट निलंबित

    बता दें दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में अवांछित व्यक्ति बन गए। उनकी इस थाईलैंड की यात्रा के दौरान दस्तावेजों को तब अमान्य कर दिया गया, दब उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के कारण के लिए जारी किए गए कारण बताओं नोटिस का जवाब नहीं मिला।

    निर्वासन पर अधिकारियों ने क्या कहा?

    अधिकारियों का कहना है कि लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट के निलंबित होने के कारण उनकी हिरासत की मांग को पूरा करना आसान हो गया। इसके बाद थाई पुलिस की एक टीम ने पासपोर्ट और यात्रा संबंधी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उनका पता लगाया। इसके बाद उनका सामान जब्त किया और उन्हें आव्रजन हिरासत केंद्र भेज दिया गया। फुकेत पुलिस ने गुरुवार को एक तस्वीर जारी की, जिसमें देखा गया कि दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ी है। माना जा रहा है कि निर्वासन तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा।

    भारत लाने में लग सकते हैं चार दिन

    भारतीय एजेंसियों ने उम्मीद जताई है कि इसी हफ्ते के अंत तक दोनों भाइयों को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। हालांकि, शुक्रवार को वीकेंड होने के कारण दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने काम थोड़ा धीमा हो सकता है।

    बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास द्वारा एक आपातकालीन यात्रा प्रमाण जारी करना होगा और कागजी कार्रवाई के लिए भाइयों को थाई राजधानी ले जाया जा सकता है।

    गौरतलब है कि 6 दिसंबर की रात्रि को नाइट क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान बिजली के पटाखों के लकड़ी की छत से टकराने के कारण आग लग गई। यह घटना रात के करीब 11.45 बजे की है। हालांकि, इस हादसे में कई लोग बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन निकास द्वारा में आग लगने के कारण कई लोग बेसमेंट में फंस गए। इस घटना में 25 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसमें 20 लोग स्टाफ के थे।

