गाजियाबाद में एक गोदाम में मिला कफ सीरप का जखीरा, गिनती में उड़े होश
गाजियाबाद में एक गोदाम से भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुआ है। गिनती पूरी होने के बाद पता चला कि कुल 1.57 लाख शीशी कफ सीरप गोदाम में मौजूद था। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कफ सीरप कहां से आया और इसका क्या उद्देश्य था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड स्थित गोदाम से बरामद कफ सीरप की देर रात तक गिनती पूरी हो पाई। पुलिस और औषधि विभाग को 1.57 लाख शीशी बरामद हुई हैं। मामले में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि माल दिल्ली से आता था और गाजियाबाद से दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता था।
रांची में कल पकड़ी गई खेप के संबंध में पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रांची के लिए एक ट्रक माल रास्ते में है तब इसकी सूचना रांची पुलिस को दी गई। इस इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने सोमवार को माल बरामद किया है। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ जारी है। शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।
जिले में पूर्व में पकड़ी गई खेप
दिसंबर 2024 में मोदीनगर में छापेमारी
औषधि विभाग ने मोदीनगर के गोविंदपुरी इलाके में एक गोदाम से नकली दवाओं का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। जांच में पता चला कि इन दवाओं में फिनाइलब्यूटाजोन, पिरोसिकेम और डेक्सामेथासोन जैसे तत्व मिलाए जा रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। गोदाम मालिक मुकेश भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।
मार्च 2024 में पकड़ी गई दो फैक्ट्री
राजेंद्र नगर और भोपुरा औद्योगिक क्षेत्रों में नकली दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ था। इन छापों में करीब 1.10 करोड़ रुपये की नकली दवाएं, कच्चा माल और पैकिंग मशीनें जब्त की गईं। ये नकली दवाएं ल्यूपिन और डा. रेड्डीज लैब जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर बेची जा रही थीं।
जुलाई 2024 में मेडिकल स्टोर पर छापा
शास्त्रीनगर में एक मेडिकल स्टोर पर भी औषधि विभाग ने छापा मारकर नकली दवाएं सील की थीं। स्टोर पर दवाओं के सुरक्षित भंडारण और लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया था।
मौके से चार ट्रक माल बरामद करने के अलावा सात लोग हिरासत में लिए गए हैं। आरोपितों से पूछताछ में पूरे रैकेट की जानकारी की जा रही है। माल कहां से आता था और किन प्रदेशों में भेजा जाता था इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।
पीयूष कुमार सिंह, एडीसीपी क्राइम
