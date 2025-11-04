गाजियाबाद में एक गोदाम में मिला कफ सीरप का जखीरा, गिनती में उड़े होश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड स्थित गोदाम से बरामद कफ सीरप की देर रात तक गिनती पूरी हो पाई। पुलिस और औषधि विभाग को 1.57 लाख शीशी बरामद हुई हैं। मामले में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि माल दिल्ली से आता था और गाजियाबाद से दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता था।

रांची में कल पकड़ी गई खेप के संबंध में पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रांची के लिए एक ट्रक माल रास्ते में है तब इसकी सूचना रांची पुलिस को दी गई। इस इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने सोमवार को माल बरामद किया है। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ जारी है। शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

जिले में पूर्व में पकड़ी गई खेप दिसंबर 2024 में मोदीनगर में छापेमारी औषधि विभाग ने मोदीनगर के गोविंदपुरी इलाके में एक गोदाम से नकली दवाओं का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। जांच में पता चला कि इन दवाओं में फिनाइलब्यूटाजोन, पिरोसिकेम और डेक्सामेथासोन जैसे तत्व मिलाए जा रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। गोदाम मालिक मुकेश भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।