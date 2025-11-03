सोनभद्र पुलिस और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, चार ट्रक अवैध कफ सिरप पकड़ा; आठ गिरफ्तार
सोनभद्र पुलिस और गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रक अवैध कफ सिरप जब्त की है। इसके साथ ही 20 लख रुपए नगद भी बरामद किया है। वहीं आठ आरोपित भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह कफ सिरप बांग्लादेश जाना था। वहां नशे के लिए इस्तेमाल होना था। कुल 1150 पेटी कफ सिरप बरामद हुई है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनभद्र पुलिस और गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रक अवैध कफ सिरप जब्त की है। इसके साथ ही 20 लख रुपए नगद भी बरामद किया है। वहीं आठ आरोपित भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह कफ सिरप बांग्लादेश जाना था। वहां नशे के लिए इस्तेमाल होना था। कुल 1150 पेटी कफ सिरप बरामद हुई है।
औषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापेमारी की। भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया। पुलिस का कहना है कि मौके से करीब चार ट्रक माल बरामद किया गया है। इसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है।
आठ आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से चार गाड़ी। करीब 20 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस ने सोनभद्र पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक, माल दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। मालूम हो कि शनिवार की रात को सोनभद्र एसपीजी की टीम ने झारखंड के रांची में एक ट्रक कफ सीरप पड़ा था, जिसकी कीमत लगभग सवा करोड़ थी।
इसके अलावा पिछले में 18 अक्टूबर को भी सोनभद्र में पुलिस ने दो ट्रक कफ सीरप पकड़ा था। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की थी। उसी दिन से यह टीम गाजियाबाद में सक्रिय हो गई थी, जिसका नतीजा रहा की गाजियाबाद में भी बड़ी कार्रवाई हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।