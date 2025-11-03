कफ सीरप की बड़ी खेप बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी, भनक लगते ही क्राइम ब्रांच ने दी दबिश; 7 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। औषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मौके से करीब चार ट्रक माल बरामद किया गया है। सात आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से चार गाड़ी और करीब 20 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है।