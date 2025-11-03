Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कफ सीरप की बड़ी खेप बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी, भनक लगते ही क्राइम ब्रांच ने दी दबिश; 7 गिरफ्तार

    By Vineet KumarEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से मेरठ रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में तस्करी का कफ सीरप बरामद किया। मौके से चार ट्रक माल, चार गाड़ियां और 20 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कफ सीरफ को बांग्लादेश भेजने की तैयारी हो रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद की एक गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबादऔषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मौके से करीब चार ट्रक माल बरामद किया गया है। सात आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से चार गाड़ी और करीब 20 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय पुलिस ने सोनभद्र पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक माल बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि चार ट्रकों में चूना की बोरियो के बीच में कफ सीरप रखा हुआ था। जिसकी गिनती की जा रही है।