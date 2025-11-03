कफ सीरप की बड़ी खेप बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी, भनक लगते ही क्राइम ब्रांच ने दी दबिश; 7 गिरफ्तार
गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से मेरठ रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में तस्करी का कफ सीरप बरामद किया। मौके से चार ट्रक माल, चार गाड़ियां और 20 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कफ सीरफ को बांग्लादेश भेजने की तैयारी हो रही थी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। औषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने मेरठ रोड के पास घूकना में एक गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मौके से करीब चार ट्रक माल बरामद किया गया है। सात आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से चार गाड़ी और करीब 20 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है।
स्थानीय पुलिस ने सोनभद्र पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक माल बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि चार ट्रकों में चूना की बोरियो के बीच में कफ सीरप रखा हुआ था। जिसकी गिनती की जा रही है।
