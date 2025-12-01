Language
    Delhi Crime: जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश गिरफ्तार, नवीन खाती गिरोह का सक्रिय सदस्य है मन्नू पंडित

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश वरुण भारद्वाज को गिरफ्तार किया है, जो नवीन खाती गिरोह का सदस्य है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। वरुण पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। रिहाई के बाद वह फिर से जमीन हड़पने में सक्रिय हो गया था।

    जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश को गिरफ्तार हुआ। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में पश्चिम जिला पुलिस ने जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश वरुण भारद्वाज उर्फ मन्नू पंडित गैंगस्टर नवीन खाती गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने इसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

    पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि पश्चिम जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम नवीन खाती गिरोह के बदमाशों पर निगरानी रख रही थी। इस दौरान पुलिस को इस गिरोह के एक बदमाश वरुण के बारे में जानकारी मिली, जो डाबड़ी थाना इलाके में जमीन हड़पने के मामले में वांछित था। उस पर पहले से एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसपर निगरानी बढ़ाई। वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था।

    बताया गया कि 27 नवंबर की देर रात बदमाश के तिलक नगर इलाके में आने की जानकारी मिली। स्पेशल स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में टीम ने तिलक विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस मिला।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि वरुण भारद्वाज उर्फ मन्नू पंडित उत्तम नगर में रहता था और 12 वीं कक्षा तक पढ़ा है। कम उम्र में ही वह आपराधिक चरित्र के लोगों के संपर्क में आकर नवीन खाती गिरोह में शामिल हो गया। 2014 में उसने एक शख्स की हत्या कर दी। इस मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह सात साल तक जेल में बंद रहा।

    2021 में रिहा होने के बाद वह फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। वह जमीन के झगड़ों में शामिल होकर उनपर कब्जा करने लगा। हाल में वह पश्चिम और द्वारका जिला में जमीन हड़पने के मामले में सक्रिय था।

     