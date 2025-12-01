Delhi Crime: जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश गिरफ्तार, नवीन खाती गिरोह का सक्रिय सदस्य है मन्नू पंडित

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में पश्चिम जिला पुलिस ने जमीन हड़पने के मामले में वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश वरुण भारद्वाज उर्फ मन्नू पंडित गैंगस्टर नवीन खाती गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने इसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि पश्चिम जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम नवीन खाती गिरोह के बदमाशों पर निगरानी रख रही थी। इस दौरान पुलिस को इस गिरोह के एक बदमाश वरुण के बारे में जानकारी मिली, जो डाबड़ी थाना इलाके में जमीन हड़पने के मामले में वांछित था। उस पर पहले से एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसपर निगरानी बढ़ाई। वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था।

बताया गया कि 27 नवंबर की देर रात बदमाश के तिलक नगर इलाके में आने की जानकारी मिली। स्पेशल स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में टीम ने तिलक विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस मिला।