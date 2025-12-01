Delhi Crime: ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पति ने ही चुन्नी से गला घोंटकर किया था कत्ल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मौजपुर क्षेत्र में शनिवार रात को एक अधेड़ ने ब्यूटी पार्लर में चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या को खुदकुशी को रूप देने की आरोपी ने कोशिश की। लेकिन गली में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से उसका गुनाह सबके सामने आ गया।

मृतक की पहचान अंजू (36) के रूप में हुई है। जाफराबाद थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने महिला के पति सतीश उर्फ अशोक (55) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से महिला का मोबाइल भी बरामद कर लिया है।

अंजू अपने परिवार के साथ मौजपुर क्षेत्र में रहती थी। अंजू ने करीब छह वर्ष पहले सतीश से दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसका 16 वर्ष का बेटा है जो उसके साथ रहता है। महिला मौजपुर स्थित गुरुद्वारे के पास ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। शनिवार रात को महिला अपने घर नहीं लौटी तो बेटे ने फोन किए तो उसने उठाया नहीं।

पुलिस ने बताया कि रात करीब दो बजे नाबालिग अपनी मां को ढूंढते हुए पार्लर पहुंचा। पार्लर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। महिला फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। नाबालिग ने फोन करके अपने पिता को सूचना दी। सतीश मौके पर पहुंचा और अपनी पत्नी को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, शुरुआत में पुलिस को संदिग्ध हालात में मौत का मामला लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के जीटीबी अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पता चला महिला का मोबाइल गायब है।

पुलिस ने महिला के दूसरे पति से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह रात साढ़े दस बजे ही घर लाैट आया था। उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई है। पुलिस ने पार्लर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज से पता चला कि आरोपित रात 11:30 पार्लर से घर जा रहा है।