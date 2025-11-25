Delhi Crime: अकेली बुजुर्ग महिला को गहना पहना देख आया लालच, साजिश कर की लूटपाट; तीन सगे भाई-बहन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बिंदापुर थाना क्षेत्र में किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से लूटपाट के मामले में पुलिस ने तीन सगे भाई बहन सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से गहने बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में अंजलि, रंजू, रतन महताे और राजू शामिल हैं। इनमें अंजलि, रंजू व रतन सगे भाई बहन हैं।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 14 नवंबर दोपहर में पुलिस को बिंदापुर में बुजुर्ग महिला के घर में लूटपाट की शिकायत मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को महिला की बेटी मिली, जिसमें बताया कि किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसी दो युवती समेत चार लोगों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों ने उसकी मां की पहनी हुई सोने की चूड़ियां, एक जोड़ी सोने की बालियां और एक सोने की अंगूठी लूट ली। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य हासिल किए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया।

बिंदापुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश सांगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच के दौरान घर के आस पास के 150 सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसके जरिए पुलिस ने एक युवती की पहचान नंदराम पार्क निवासी के तौर पर कर ली। पुलिस टीम पहचानी गई युवती के घर पहुंची।

पुलिस टीम ने देखा कि युवती अपनी बहन, भाई और उसका दोस्त भी वहीं मौजूद है। पुलिस ने घर की तलाशी ली। पुलिस को घर से बुजुर्ग महिला से लूटी गए गहने मिल गए। इसके बाद पुलिस ने सभी चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले गली में गुजरने के दौरान बुजुर्ग महिला को अपने घर के बाहर काफी मात्रा में सोने के गहने पहने हुए देखा था। फिर उन्होंने बुजुर्ग महिला के घर में अकेले रहने के दौरान लूटपाट करने की साजिश रची।