दिल्ली: बिजली चोरी के भगोड़े अपराधी मादीपुर से गिरफ्तार, कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की पीओ सेल टीम ने बिजली चोरी के मामलों में फरार चल रहे दो भगोड़ा घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो तिलक नगर के चौखंडी इलाके के रहने वाले हैं। डी शरद भास्कर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर भगोड़ों और घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में पुलिस ने तकनीकी निगरानी और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाकर इन अपराधियों का पीछा किया। अंततः 23 दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को मादीपुर से धर दबोचा।