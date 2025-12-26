दिल्ली: बिजली चोरी के भगोड़े अपराधी मादीपुर से गिरफ्तार, कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित
पश्चिमी दिल्ली में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने बिजली चोरी के मामलों में फरार दो भगोड़ा अपराधियों, सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। तिलक न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की पीओ सेल टीम ने बिजली चोरी के मामलों में फरार चल रहे दो भगोड़ा घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजीत सिंह और अमरजीत सिंह के रूप में हुई है, जो तिलक नगर के चौखंडी इलाके के रहने वाले हैं। डी शरद भास्कर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर भगोड़ों और घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में पुलिस ने तकनीकी निगरानी और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाकर इन अपराधियों का पीछा किया। अंततः 23 दिसंबर को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को मादीपुर से धर दबोचा।
पकड़े गए दोनों आरोपित तिलक नगर थाने में दर्ज बिजली चोरी और अदालत में पेश न होने के मामलों में वांछित थे। तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इन्हें क्रमशः 23 जुलाई 2022 और 24 अगस्त 2023 को आधिकारिक रूप से भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।आरोपित अमरजीत सिंह के खिलाफ पहले से 20 मामले और सुरजीत सिंह 03 आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।
