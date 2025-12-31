डेट ऑफ बर्थ पूछकर खाते से उड़ाए 10 लाख रुपये, ठगी का पता चलने पर उड़े व्यक्ति के होश

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले में साइबर ठगों ने एक बार फिर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित की जन्मतिथि पूछकर व्यक्ति के खाते से ठगों ने 10 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

होडल के पैगलतू गांव के रहने वाले पीड़ित जयराम शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 दिसंबर को उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और उनकी जन्मतिथि की जानकारी मांगी। अनजाने में बैंक कर्मचारी समझकर जयराम ने अपनी जन्मतिथि बता दी।