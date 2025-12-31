डेट ऑफ बर्थ पूछकर खाते से उड़ाए 10 लाख रुपये, ठगी का पता चलने पर उड़े व्यक्ति के होश
हरियाणा के पलवल जिले में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। ठगों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पीड़ित जयराम शर्मा से उनक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले में साइबर ठगों ने एक बार फिर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ित की जन्मतिथि पूछकर व्यक्ति के खाते से ठगों ने 10 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
होडल के पैगलतू गांव के रहने वाले पीड़ित जयराम शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 दिसंबर को उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और उनकी जन्मतिथि की जानकारी मांगी। अनजाने में बैंक कर्मचारी समझकर जयराम ने अपनी जन्मतिथि बता दी।
इसके तीन दिन बाद 29 दिसंबर 2025 को शाम करीब चार बजे उनके फोन पर मैसेज आए कि खाते से पहले एक लाख, फिर पांच लाख और उसके बाद चार लाख रुपये निकाल लिए गए। जब वे बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके खाते में एक फर्जी ई-मेल दर्ज कर ली गई थी।
पीड़ित ने तुरंत साइबर पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर साइबर थाना पलवल ने 30 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की।
