    नए साल पर दिल्ली को दहलाने निकलने पांच बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल समेत अवैध हथियार बरामद

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली पुलिस ने नववर्ष से पहले आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो पिस्टल, तीन ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में नववर्ष से पूर्व हथियार लेकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए निकलने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से बाहरी जिला पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्टल, तीन कारतूस और तीन चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का पता लगा रही है।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि नववर्ष के जश्न को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दो दिन पहले से ही गश्त और निगरानी तेज कर दी गई थी। इसी दौरान अलग-अलग थाना पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को दबोचा।

    उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर की रात मंगोलपुरी थाना पुलिस वाई ब्लाक क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बारात घर के पास एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान मंगोलपुरी निवासी रोहन के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई।

    वहीं, पूछताछ में उसने लूटपाट की नीयत से इलाके में घूमने की बात कबूल की। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी घटना में 30 दिसंबर की रात निहाल विहार थाना पुलिस ने चंदर विहार इलाके में नाला रोड पर गश्त के दौरान एक बदमाश को पकड़ा। पुलिस को देखकर वह भी भागने लगा था।

    वहीं, पकड़े गए बदमाश की पहचान चंदर विहार निवासी संतोष के रूप में हुई। उसकी तलाशी के दौरान एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। तीसरे मामले में रानीबाग थाना पुलिस ने 30 दिसंबर को पीतमपुरा इलाके से वारदात के इरादे से घूम रहे मोहन गार्डन निवासी नरेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ।

    इसी थाना क्षेत्र में रानीबाग थाने की दूसरी टीम ने शकूरपुर रेलवे पार्किंग के पास से शकूरपुर निवासी विकास को दबोचा, जिसके पास से भी एक चाकू मिला। इसके अलावा राज पार्क थाना पुलिस ने मंगोलपुरी इलाके से अजय नामक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से भी एक चाकू बरामद किया गया है।

    पूछताछ में अजय ने लूटपाट की नीयत से इलाके में घूमने की बात स्वीकार की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कुछ बदमाशों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक रिकार्ड की जांच की जा रही है।