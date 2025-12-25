'Santa Claus' को CPR देना आम आदमी पार्टी को पड़ा महंगा, सौरभ भारद्वाज और आप विधायक समेत 3 पर एफआईआर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाॅट प्लेस थाने में आम आदमी पार्टी (आप) के तीन नेताओं पर ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पूर्व विधायक एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मुस्तफाबाद से आप के विधायक प्रत्याशी आदिल अहमद खान के खिलाफ दर्ज की गई है।

उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य), धारा 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का प्रयोग) और धारा 3(5) (सामूहिक दायित्व) के तहत 25 दिसंबर को मामला दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह शिकायत वकील खुशबू जाॅर्ज की ओर से दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तीनों नेताओं ने 17 और 18 दिसंबर को अपने अधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल पर वीडियो अपलोड किए, जिनमें कनाॅट प्लेस पर सार्वजनिक रूप से किया गया एक राजनीतिक नाटक को दिखाया गया है।

शिकायत के मुताबिक, इन वीडियो में सांता क्लाज की वेशभूषा में लोगों को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया है और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रतीक (प्राॅप) के रूप में इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विरोध दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि सांता क्लाज, जिन्हें दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक पूजनीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और जिनका संबंध सेंट निकोलस की विरासत और क्रिसमस पर्व से है। इन वीडियो में अपमानजनक और उपहासपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया।