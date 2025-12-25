ऑपरेशन Clean Air में CAQM की रिपोर्ट ने खोली PWD की पोल, DDA ने महज 12 दिन में बदली High Dust की तस्वीर

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में सड़कों से उड़ती धूल पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत 24 दिसंबर को राजधानी के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और पुनः निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई 12 दिसंबर को की गई पिछली जांच के बाद की गई, ताकि यह आकलन किया जा सके कि संबंधित सड़क एजेंसियों ने धूल नियंत्रण को लेकर दिए गए निर्देशों पर कितना अमल किया है।

इस अभियान के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की 15 टीमों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन 106 सड़क खंडों का निरीक्षण किया, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की दो टीमों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधीन 27 चयनित सड़क खंडों का पुनः निरीक्षण किया। सभी टीमों ने जियो-टैग और समय-चिह्नित तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी।

DDA के अधीन जिन 27 सड़कों पर 12 दिसंबर को अधिक धूल पाई गई थी, वहां इस बार उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। 24 दिसंबर को इनमें से एक भी सड़क ‘हाई डस्ट’ श्रेणी में नहीं पाई गई। 7 सड़कें मध्यम धूल, 19 कम धूल और 1 सड़क बिना किसी विजिबल धूल के दर्ज की गईं। आयोग ने इसे पहले दिए गए निर्देशों के बाद एजेंसी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई का परिणाम बताया।

वहीं, PWD के अधीन 106 सड़क खंडों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं पाई गई। इनमें से 9 सड़कों पर अब भी अधिक धूल, 16 पर मध्यम, 37 पर कम धूल और 44 सड़कों पर विजिबल धूल नहीं पाई गई। कुछ स्थानों पर नगर निगम का कचरा, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) कचरे का जमाव और खुले में कचरा जलाने के मामले भी सामने आए।

आयोग ने कहा कि जहां DDA की सड़कों पर सुधार दिखा है, वहीं PWD की सड़कों पर अब भी कई कमियां बनी हुई हैं। CAQM ने PWD को निर्देश दिए हैं कि वह मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की नियमित तैनाती, समय पर धूल व कचरे का उठान, सड़कों और सेंट्रल वर्ज की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल-दमन के उपायों को और मजबूत करे। साथ ही खुले में कचरा जलाने पर सख्ती से रोक लगाने को भी कहा गया है।