Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन Clean Air में CAQM की रिपोर्ट ने खोली PWD की पोल, DDA ने महज 12 दिन में बदली High Dust की तस्वीर

    By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    दिल्ली में धूल नियंत्रण के लिए CAQM ने 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत निरीक्षण किया। DDA की सड़कों पर सुधार दिखा, PWD की सड़कों पर कमियां पाई गईं। PWD को ध ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में सड़कों से उड़ती धूल पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत 24 दिसंबर को राजधानी के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और पुनः निरीक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई 12 दिसंबर को की गई पिछली जांच के बाद की गई, ताकि यह आकलन किया जा सके कि संबंधित सड़क एजेंसियों ने धूल नियंत्रण को लेकर दिए गए निर्देशों पर कितना अमल किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अभियान के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की 15 टीमों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन 106 सड़क खंडों का निरीक्षण किया, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की दो टीमों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधीन 27 चयनित सड़क खंडों का पुनः निरीक्षण किया। सभी टीमों ने जियो-टैग और समय-चिह्नित तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी।

    DDA के अधीन जिन 27 सड़कों पर 12 दिसंबर को अधिक धूल पाई गई थी, वहां इस बार उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। 24 दिसंबर को इनमें से एक भी सड़क ‘हाई डस्ट’ श्रेणी में नहीं पाई गई। 7 सड़कें मध्यम धूल, 19 कम धूल और 1 सड़क बिना किसी विजिबल धूल के दर्ज की गईं। आयोग ने इसे पहले दिए गए निर्देशों के बाद एजेंसी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई का परिणाम बताया।

    वहीं, PWD के अधीन 106 सड़क खंडों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं पाई गई। इनमें से 9 सड़कों पर अब भी अधिक धूल, 16 पर मध्यम, 37 पर कम धूल और 44 सड़कों पर विजिबल धूल नहीं पाई गई। कुछ स्थानों पर नगर निगम का कचरा, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) कचरे का जमाव और खुले में कचरा जलाने के मामले भी सामने आए।

    आयोग ने कहा कि जहां DDA की सड़कों पर सुधार दिखा है, वहीं PWD की सड़कों पर अब भी कई कमियां बनी हुई हैं। CAQM ने PWD को निर्देश दिए हैं कि वह मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की नियमित तैनाती, समय पर धूल व कचरे का उठान, सड़कों और सेंट्रल वर्ज की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल-दमन के उपायों को और मजबूत करे। साथ ही खुले में कचरा जलाने पर सख्ती से रोक लगाने को भी कहा गया है।

    आयोग ने स्पष्ट किया कि ‘ऑपरेशन क्लीन एयर’ के तहत ऐसे निरीक्षण और पुनः निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि दिल्ली की सड़कों को साफ और धूल-मुक्त रखा जा सके और GRAP के तहत तय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली: 93 फ्लाईओवर पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की तैयारी, धूल प्रदूषण पर लगेगी लगाम!