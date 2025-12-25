दिल्ली: 93 फ्लाईओवर पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की तैयारी, धूल प्रदूषण पर लगेगी लगाम!

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) दिल्ली के 93 फ्लाईओवर पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है। डिपार्टमेंट ने इस बारे में सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने भी इस प्लान पर सहमति दे दी है, और इसलिए, प्रोजेक्ट पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल, दिल्ली में 13 जगहों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का प्लान पहले से ही चल रहा है।

सरकार का कहना है कि इससे धूल प्रदूषण कम होगा और हवा की क्वालिटी बेहतर होगी। यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नंद नगरी फ्लाईओवर से होगी। कुछ समय पहले, ITO समेत कुछ सड़कों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाकर ट्रायल किया गया था और नतीजे संतोषजनक पाए गए थे। PWD अलग-अलग साइज़ के 93 फ्लाईओवर का मैनेजमेंट करता है। इन फ्लाईओवर पर टैंकरों से रेगुलर पानी छिड़ककर धूल उड़ने से रोकना मुमकिन नहीं है।

इस समस्या को देखते हुए, सभी फ्लाईओवर के स्ट्रीट लाइट के खंभों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। PWD अधिकारियों के अनुसार, यह सिस्टम फ्लाईओवर पर रेगुलर धूल उड़ने से रोकने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण कंट्रोल में मदद मिलेगी। हर फ्लाईओवर पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम के लिए पानी देना टैंकर लगाने से ज़्यादा किफायती होगा।