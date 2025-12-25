Language
    दिल्ली: 93 फ्लाईओवर पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की तैयारी, धूल प्रदूषण पर लगेगी लगाम!

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने 93 फ्लाईओवर पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। सरकार को प्रपोजल भे ...और पढ़ें

    PWD ने 93 फ्लाईओवर पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। जागरण

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) दिल्ली के 93 फ्लाईओवर पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है। डिपार्टमेंट ने इस बारे में सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने भी इस प्लान पर सहमति दे दी है, और इसलिए, प्रोजेक्ट पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल, दिल्ली में 13 जगहों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का प्लान पहले से ही चल रहा है।

    सरकार का कहना है कि इससे धूल प्रदूषण कम होगा और हवा की क्वालिटी बेहतर होगी। यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नंद नगरी फ्लाईओवर से होगी। कुछ समय पहले, ITO समेत कुछ सड़कों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाकर ट्रायल किया गया था और नतीजे संतोषजनक पाए गए थे। PWD अलग-अलग साइज़ के 93 फ्लाईओवर का मैनेजमेंट करता है। इन फ्लाईओवर पर टैंकरों से रेगुलर पानी छिड़ककर धूल उड़ने से रोकना मुमकिन नहीं है।

    इस समस्या को देखते हुए, सभी फ्लाईओवर के स्ट्रीट लाइट के खंभों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। PWD अधिकारियों के अनुसार, यह सिस्टम फ्लाईओवर पर रेगुलर धूल उड़ने से रोकने में मदद करेगा, जिससे प्रदूषण कंट्रोल में मदद मिलेगी। हर फ्लाईओवर पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम के लिए पानी देना टैंकर लगाने से ज़्यादा किफायती होगा।

    सिस्टम लगाने से पहले, PWD पानी की सप्लाई का इंतज़ाम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (दिल्ली वॉटर बोर्ड) से बात कर रहा है। PWD अधिकारियों के अनुसार, यह सिस्टम ज़्यादा किफायती है। यह हाई-प्रेशर पंप, पाइप और नोजल का इस्तेमाल करके हवा में पानी की बहुत बारीक फुहार छोड़ता है। इससे धूल असरदार तरीके से बैठ जाती है।