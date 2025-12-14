ऑनर किलिंग मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी या नहीं? दिल्ली सरकार से पूछेगा हाईकोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राधानी में ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार से सलाह लेगा और इस संबंध में आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें