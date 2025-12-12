दिल्ली HC ने महिला के पेट में रुई छोड़ने के मामले में FIR की रद, पीड़ित को अस्पताल ने दिया 14 लाख का मुआवजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आपराधिक चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक निजी अस्पताल और इसके वरिष्ठ गायनेकोलाॅजिस्ट के खिलाफ की गई प्राथमिकी को दिल्ली हाई काेर्ट ने रद कर दिया। दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते के बाद न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अधिक से अधिक इस मामले में सिविल जवाबदेही तय की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए आपराधिक जवाबदेही की जरूरत नहीं थी।

पुलिस शहीद फंड में जमा करना होगा 25-25 हजार द्वारका स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल और चिकित्सक पर आरोप था कि एक महिला की सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान उसके पेट में रुई छोड़ दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली पुलिस शहीद फंड में 25-25 हजार रुपये जमा करने का निर्देश देते हुए प्राथमिकी रद कर दी।

दूसरी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ी दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद अस्पताल प्रशासन व चिकित्सक ने प्राथमिकी रद करने की मांग की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि सी-सेक्शन के दौरान उसके पेट में रुई छोड़ दिया गया था और इससे उसे गंभीर इन्फेक्शन हुआ और उन्हें दूसरे अस्पताल में दूसरी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ी। सुनवाई के दौरान मरीज ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने उसे मुआवजे के रूप में 14 लाख रुपये दिया है और वह प्राथमिकी की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।