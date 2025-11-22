फरीदाबाद में महिलाओं को नकली नोटों की गड्डी का लालच देकर ठगने वाले बदमाश दबोचे, हथियार भी मिले

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने महिलाओं को नकली नोटों की गड्डी दिखाकर उनके सोने-चांदी के गहने ठगने वाले दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। दोनों के पास से दो पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, ठगे हुए गहने और नकली नोटों की गड्डी भी बरामद की गई है।

गिरफ्तार आरोपित अनिल सुल्तानपुरी थाना का बीसी है। नशे का आदी इस शख्स पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज (लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार आदि) हैं। दूसरे आरोपित का नाम सूरज है। यह भी नशे का आदी है। सूरज पर अभी तक कोई पुराना केस नहीं, लेकिन अनिल के साथ मिलकर अपराध कर रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है।

छानबीन के दौरान पता चला कि दोनों महिलाओं को अकेला देखकर पास जाते थे। महिलाओं को हाथ में मोटी-मोटी नोटों की गड्डियां दिखाते और कहते कि बहन जी, ये पैसे बदल दो, हमें जल्दी है। जैसे ही महिला गहने उतारकर पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती, दोनों गहने छीनकर भाग जाते। बाद में पता चलता कि पूरी गड्डी नकली नोटों की थी।

सात नवंबर को स्पेशल स्टाफ को मुखबिर से खबर मिली कि अनिल और सूरज सफेदा पार्क (सेक्टर-16A, द्वारका) के पास आएंगे। इंस्पेक्टर विश्वेंद्र के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की। शाम 6.40 बजे दोनों नाले की तरफ से आए और जैसे ही आगे बढ़े, टीम ने दबोच लिया। तलाशी में पिस्टल, कारतूस, ठगे हुए गहने और नकली नोटों की गड्डी बरामद हुई।