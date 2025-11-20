अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, फरीदाबाद की सोसाइटी के पते पर बनवाया था फर्जी पासपोर्ट
अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने फरीदाबाद की एक सोसाइटी के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बिश्नोई ने यह फर्जीवाड़ा कैसे किया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का पासपोर्ट ग्रेटर फरीदाबाद स्थित ओरिक सोसायटी के पते पर बनावाया गया था। यह फ्लैट फज्जुपुर गांव के सुंदर नागर का था। सेक्टर-82 स्थित सोसायटी में फ्लैट का कब्जा सुंदर नागर को साल 2019 में मिला था। सुंदर के अनुसार साल 2023 में उन्होंने फ्लैट तीन लड़कों को किराए पर दिया था।
इनमें आयुष, आसिफ और शाहिद शामिल थे। मई 2022 में सिद्धु मुसेवाला की हत्या में लारेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एनआइए की टीम सुंदर के पास भी पहुंची थी। एनआइए ने किराए पर रहने वाले तीन लड़कों से भी बात की थी। पासपोर्ट सुंदर के फ्लैट नंबर 107 के पते पर फर्जी कागज के आधार भानू प्रताप के नाम से बनवाया गया था। जिसमें अनमोल की फोटो लगी हुई थी।
सुंदर के अनुसार वह भानू प्रताप को नहीं जानते थे। वहीं अनमोल को भी उन्होंने कभी नहीं देखा। एनआइए ने जांच के बाद उनको क्लीन चिट दे दी थी। वहीं बीपीटीपी थाना प्रभारी अरविंद कुमार के अनुसार इस मामले में पर्चा भी दर्ज किया गया था। फिर मामले की फाइल एनआइए को ही दे दी गई थी।
