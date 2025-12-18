Language
    Delhi Crime: समालखा में फॉर्म हाउस के अंदर चल रही थी नकली दवा बनाने की फैक्ट्री, मालिक गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:06 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समालखा में एक फार्म हाउस के अंदर चल रही नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। यह फैक्ट्री समालखा में एक फार्म हाउस के अंदर चल रही थी। वहां नकली बेटनोवेट क्रीम बनाया जा रहा था।

    पुलिस का दावा है कि वहां चार पांच साल से नकली दवा बनाई जा रही थी। इसकी आपूर्ति दिल्ली एनसीआर के दवा विक्रेताओं को की जाती थी। फैक्ट्री में छापा मार भारी मात्रा में दवाई बरामद की गई है, साथ ही दवाई बनाने की मशीनें और राव मेटेरियल भी बरामद किया गया है।

    कुछ साल भी क्राइम ब्रांच ने बेटनोवेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय बेटनोवेट ट्यूब नहीं मिली थी। पुलिस ने कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।

