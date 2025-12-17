Language
    गाजियाबाद में कफ सीरप के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, 15 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

    By Abhishek Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:56 AM (IST)

    गाजियाबाद में कफ सीरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके चलते 15 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई अवैध रूप से कफ सीरप ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कफ सीरप की तस्करी के मामले में जांच के दौरान लापरवाही मिलने और स्टाक का डाटा न मिलने पर औषधि विभाग की ओर से जिले के 15 दवा विक्रेताओं को जारी किए गए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इस संबंध में जांच कर कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी।

    इनके लाइसेंस किए गए निरस्त

    औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्र ने बताया कि इंदिरापुरम में आरएस फार्मा, कुंज फार्मा, मेडिस्ट्रो बायोटेक, शिवम मेडिकल एजेंसी, एसके डिस्ट्रिब्यूटर्स, साहिाबाबाद के अंकित फार्मा, कृष्णा फार्मा, अमर ट्रेडर्स, वासु इंटरप्राइजेज, मोदीनगर के मेडलस मेडिकल एजेंसी, जय अंबे मेडिकोज, शारदा मेडिकल एजेंसी, राजनगर के एसएन फार्मा, नई बस्ती के अरनव फार्मा, गोविंदपुरम के जगदीश मेडिकल एजेंसी को जारी किए गए लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि जिले में नवंबर माह में कफ सीरप की अवैध तस्करी का पर्दाफाश हुआ था, इसके बाद जिले में दवा विक्रेताओं की जांच की गई, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पता चला था कि कुछ दवा की दुकानें मौके पर संचालित नहीं थी केवल कागजों में ही दवाओं की खरीद और बिक्री की जा रही थी, कुछ दुकानों पर स्टाक की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।