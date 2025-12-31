Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में एक घर में रखी करोड़ों की अवैध कमाई देख सन्न हुए अधिकारी, ईडी की बड़ी छापेमारी से मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में छापेमारी की। इसमें 5.12 करोड़ रुपये नकद, 8.80 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के आभू ...और पढ़ें

    Hero Image

    छापेमारी में खबर लिखे जाने तक 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस बरादम। सौ. ईडी

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित एक घर से करोड़ों की अवैध काली कमाई का जखीरा बरामद किया है। 30 दिसंबर को शुरू की गई इस छापेमारी में खबर लिखे जाने तक 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस तथा करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और चेकबुक से भरा एक बैग बरामद हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ED-inspection-indarjeet1

    ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। ठोस प्रमाण के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के सर्वप्रिय विहार स्थित इंदरजीत के करीबी सहयोगी अमन कुमार के परिसर पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अभी भी जारी है।

    इस छापेमारी में 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस तथा करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और चेकबुक से भरा एक बैग बरामद हुआ है। यूएई से संचालित हो रहे वांछित अपराधी यादव के अवैध कमाई के नेटवर्क पर की गई इस कार्रवाई को ईडी का एक करारा प्रहार माना जा रहा है।

    ED-inspection-indarjeet2

    इंदरजीत सिंह यादव पर अवैध वसूली, निजी साहूकारों के ऋणों का हथियारों से जबरन निपटारा, धमकी देना और इन गतिविधियों से कमीशन कमाने के गंभीर आरोप हैं। यादव पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर एवं चार्जशीट पर ईडी ने जांच शुरू की थी। आशंका जताई जा रही है कि आगे और बरामदगी हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में मकान में लगी भीषण आग, दो लोग अस्पताल में भर्ती