दिल्ली में एक घर में रखी करोड़ों की अवैध कमाई देख सन्न हुए अधिकारी, ईडी की बड़ी छापेमारी से मचा हड़कंप
ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में छापेमारी की। इसमें 5.12 करोड़ रुपये नकद, 8.80 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के आभू
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित एक घर से करोड़ों की अवैध काली कमाई का जखीरा बरामद किया है। 30 दिसंबर को शुरू की गई इस छापेमारी में खबर लिखे जाने तक 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस तथा करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और चेकबुक से भरा एक बैग बरामद हुआ है।
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। ठोस प्रमाण के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के सर्वप्रिय विहार स्थित इंदरजीत के करीबी सहयोगी अमन कुमार के परिसर पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अभी भी जारी है।
इस छापेमारी में 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस तथा करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और चेकबुक से भरा एक बैग बरामद हुआ है। यूएई से संचालित हो रहे वांछित अपराधी यादव के अवैध कमाई के नेटवर्क पर की गई इस कार्रवाई को ईडी का एक करारा प्रहार माना जा रहा है।
इंदरजीत सिंह यादव पर अवैध वसूली, निजी साहूकारों के ऋणों का हथियारों से जबरन निपटारा, धमकी देना और इन गतिविधियों से कमीशन कमाने के गंभीर आरोप हैं। यादव पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर एवं चार्जशीट पर ईडी ने जांच शुरू की थी। आशंका जताई जा रही है कि आगे और बरामदगी हो सकती है।
