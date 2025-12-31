Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में मकान में लगी भीषण आग, दो लोग अस्पताल में भर्ती

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में एक दो मंजिला मकान में आग लगने से दो लोग धुएं की चपेट में आकर बेहोश हो गए। उन्हें डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गय ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में एक दो मंजिला मकान में आग लगने से दो लोग धुएं की चपेट में आकर बेहोश हो गए। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित चंदर नगर में एक दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में घर में मौजूद दो लोग घने धुएं की चपेट में आने से बेहोश हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज जैसी वजह हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। बेहोश हुए दोनों व्यक्तियों को तत्काल राहत कार्य के तहत डॉ. हेडगेवार आर्युवेदिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह घटना दिल्ली में बढ़ती आग की घटनाओं को उजागर करती है, जहां सर्दियों में हीटर और विद्युत उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ऐसे हादसे आम हो रहे हैं। 

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी। 