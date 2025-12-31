पूर्वी दिल्ली के चंदर नगर में मकान में लगी भीषण आग, दो लोग अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित चंदर नगर में एक दो मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में घर में मौजूद दो लोग घने धुएं की चपेट में आने से बेहोश हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज जैसी वजह हो सकती है।

सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। बेहोश हुए दोनों व्यक्तियों को तत्काल राहत कार्य के तहत डॉ. हेडगेवार आर्युवेदिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह घटना दिल्ली में बढ़ती आग की घटनाओं को उजागर करती है, जहां सर्दियों में हीटर और विद्युत उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ऐसे हादसे आम हो रहे हैं।