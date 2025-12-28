द्वारका पुलिस ने छह दिनों में लौटाए 430 मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

जागरण संवाददात, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने महज छह दिनों के भीतर दो बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर कुल 430 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। इसमें 23 दिसंबर को 270 मोबाइल लौटाने के बाद, अब एक समारोह में पुलिस ने बरामद कर लिए गए 160 और मोबाइल फोन उनके मालिकों के हवाले कर दिए हैं।

द्वारका जिला डीसीपी कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनके मोबाइल फोन चोरी हो गए थे या कहीं गिर गए थे। डीसीपी अंकित सिंह और एडिशनल डीसीपी सौरभ चंद्रा ने स्वयं नागरिकों को उनके फोन सौंपे।

अपने खोए हुए कीमती फोन और उसमें मौजूद डेटा को वापस पाकर कई लोग भावुक हो गए और दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त किया।इन मोबाइलों की बरामदगी के पीछे जिले की मॉनिटरिंग सेल की कड़ी मेहनत है। एएसआई जय भगवान के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ओमबीर लांबा, राजेश, राजबीर, भजन पाल और कांस्टेबल अनिल कुमार, नरसिंह देव व अमित कुमार की टीम ने दिन-रात तकनीकी सर्विलांस और डेटा एनालिसिस पर काम किया है।

डीसीपी ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मोबाइल सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि व्यक्ति की व्यक्तिगत यादों और महत्वपूर्ण डेटा का भंडार होता है। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में भी नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया।