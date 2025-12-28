'भारत ट्रांसपोर्ट' की आड़ में करते ट्रकों की चोरी, 300 CCTV खंगालकर सरगना समेत गिरोह के तीन शातिर चोर किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में सफलता हासिल करते हुए तीन ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो हाई-वे पर ट्रक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। तीनों अंतरराज्यीय ट्रक चोर गिरोह के सदस्य हैं। सेक्टर-23 द्वारका थाना पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और साहस का परिचय देते हुए इन आरोपियों को मुंडका टोल के पास से दबोचा। इनके कब्जे से चोरी का एक ट्रक बरामद किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ट्रांसपोर्ट की आड़ में करता था अवैध काम पकड़े गए आरोपित की पहचान भारत (38), दीपक (27) और इंद्रजीत (47) के रूप में हुई है। पूछताछ में इनके काम करने के चौंकाने वाले तरीके का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी भारत ने भारत ट्रांसपोर्ट नाम से एक फर्जी मुखौटा तैयार कर रखा था। इसकी आड़ में वह दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में ट्रकों की रेकी करता था।यह गिरोह उन ट्रकों को निशाना बनाता था जो असुरक्षित स्थानों पर खड़े होते थे। चोरी के बाद ये लोग ट्रक के नंबर प्लेट बदलकर उसे ठिकाने लगा देते थे।

इजी मनी के लालच में नहीं सुधरा मास्टरमाइंड गिरोह का मास्टरमाइंड भारत पहले भी रेलवे पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है, लेकिन जेल से बाहर आते ही वह फिर से इजी मनी के लालच में बड़ी गाड़ियों को निशाना बनाने लगा। वहीं, आरोपी इंद्रजीत अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए इस गिरोह में शामिल हुआ था।

एक छोटे से शक से शुरू हुई जांच डीसीपी अंकित सिंह के निर्देशानुसार, एसएचओ बिजेंद्र छिल्लर की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। टीम के हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने एक संदिग्ध ट्रक का सुराग लगाने के लिए 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़ी मशक्कत के बाद टीम को पता चला कि तीनों आरोपी द्वारका एक्सप्रेसवे से मुंडका की तरफ जा रहे हैं।

पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मुंडका टोल के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। बरामद ट्रक सेक्टर-23 थाना क्षेत्र से चोरी किया गया था।