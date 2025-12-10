दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 50 हजार का इनामी भगोड़ा, आरोपी के कब्जे से बरामद हुआ कीमती सामान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गेलरी सेल टीम ने एक सक्रिय, भगोड़े और इनामी सेंधमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नैम के रूप में हुई है जो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का निवासी है। आरोपी नैम को 16 मई को द्वारका कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था, और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारी ने बताया कि लगभग एक साल पहले, शिकायतकर्ता सुभाष चंद पांडे के भारत वंदना अपार्टमेंट, सेक्टर 19, द्वारका स्थित आवास में सेंधमारी हुई थी। इसमें सेक्टर 23 थाने की पुलिस ने दो सेंधमारों वसीम उर्फ चपटा, फरजंद अली और एक सुनार मनीष को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चोरी हुए आभूषण की बरामदगी बाकी थी। इसके बाद यह मामला एंटी-बर्गेलरी सेल को सौंप दिया गया।

इंस्पेक्टर विवेक मैंडोला के नेतृत्व में, एसआई विनोद कुमार, एएसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल राहुल और आशीष की टीम ने आरोपितों के सहयोगी नैम और अकील की तलाश शुरू की और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। इनाम घोषित होने के बावजूद टीम ने एक साल तक प्रयास जारी रखे।