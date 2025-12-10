दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 50 हजार का इनामी भगोड़ा, आरोपी के कब्जे से बरामद हुआ कीमती सामान
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गेलरी सेल टीम ने एक सक्रिय, भगोड़े और इनामी सेंधमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नैम के रूप में हुई है जो जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का निवासी है। आरोपी नैम को 16 मई को द्वारका कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था, और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया था।
अधिकारी ने बताया कि लगभग एक साल पहले, शिकायतकर्ता सुभाष चंद पांडे के भारत वंदना अपार्टमेंट, सेक्टर 19, द्वारका स्थित आवास में सेंधमारी हुई थी। इसमें सेक्टर 23 थाने की पुलिस ने दो सेंधमारों वसीम उर्फ चपटा, फरजंद अली और एक सुनार मनीष को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चोरी हुए आभूषण की बरामदगी बाकी थी। इसके बाद यह मामला एंटी-बर्गेलरी सेल को सौंप दिया गया।
इंस्पेक्टर विवेक मैंडोला के नेतृत्व में, एसआई विनोद कुमार, एएसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल राहुल और आशीष की टीम ने आरोपितों के सहयोगी नैम और अकील की तलाश शुरू की और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। इनाम घोषित होने के बावजूद टीम ने एक साल तक प्रयास जारी रखे।
इसी दौरान सूचना मिली कि वांछित आरोपित नैम सीकर जेल (राजस्थान) में एक अन्य सेंधमारी के मामले में बंद है। प्रॉडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद नैम को गिरफ्तार किया गया। दो दिन की पुलिस हिरासत के दौरान, नैम की निशानदेही पर उसके मेरठ स्थित आवास से सोने के आभूषण और लगभग 80 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद किया गया, जिसका कुल वजन लगभग 100 ग्राम है।
पूछताछ में पता चला कि शादी के बाद नैम को शराब और जुए की लत लग गई थी, जिसके चलते उसने अपना पैतृक घर बेच दिया और भारी कर्ज ले लिया। कर्ज के दबाव में उसने वसीम, फरजंद अली और अकील के साथ मिलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सेंधमारी शुरू कर दी। नैम पहले से ही आर्म्स एक्ट, सेंधमारी और घरों में चोरी के 6 अन्य मामलों में शामिल रहा है।
आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तीन जोड़ी सोने की बालियां, तीन सोने की अंगूठियां, दो सोने के लॉकेट, दो जोड़ी सोने के टॉप्स, एक सोने का झुमका और लगभग 80 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद की है।
