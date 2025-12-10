Language
    MBA पास बन गया शातिर अपराधी, गिरफ्तारी के बाद खुला कई बड़ी वारदातों का राज

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में द्वारका जिले की द्वारका दक्षिण थाना पुलिस टीम ने एक झपटमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एमबीए पोस्ट-ग्रेजुएट है।

    आरोपी प्रदीप कुमार मलिक बेरोजगारी के कारण बुरे तत्वों के संपर्क में आकर अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले इस आरोपित के पास से पुलिस ने सात छीने गए मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। इस गिरफ्तारी से झपटमारी के 5 और वाहन चोरी का 2 मामला सुलझा लिया है।

    डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि द्वारका दक्षिण थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार द्वारा मोबाइल छीनने की लगातार वारदातें सामने आ रही थीं। इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए, एसीपी द्वारका किशोर कुमार रेवाला के पर्यवेक्षण में और एसएचओ द्वारका दक्षिण इंस्पेक्टर राजेश कुमार साह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

    इस टीम में एएसआई अनिल, एएसआई महाबीर, हेड कांस्टेबल प्रवीण, सुधीर कुमार, मनोज कुमार, संदीप, सुरेंद्र, गज और कांस्टेबल तुषार यादव शामिल थे।

    वहीं, जांच के दौरान, पुलिस टीम ने वारदातों के आसपास लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया।

    पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि झपटमार रेलवे लाइन डीडीए पार्क के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया। कुछ देर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी से आता दिखाई दिया। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा करके उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान, आरोपी के लोवर की दाहिनी जेब से एक सैमसंग एम-52 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

    पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने स्कूटी डाबरी थाना क्षेत्र से चोरी की थी। उसने यह भी बताया कि अन्य छीने हुए मोबाइल फोन उसने चोरी की स्कूटी की डिक्की में छिपा रखे हैं। उसकी निशानदेही पर, पांच अन्य मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें द्वारका दक्षिण और पालम गाँव थाना क्षेत्रों से छीना गया था।

    पुलिस के अनुसार, प्रदीप कुमार मलिक शादीशुदा है और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एमबीए पोस्ट-ग्रेजुएट है। बेरोज़गारी के कारण वह बुरे तत्वों के संपर्क में आ गया और नशे का आदी होकर झपटमारी करने लगा।

    जांच में आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दो मामले सुलझाने के साथ ही कब्जे से 07 छीने गए मोबाइल फोन और 01 चोरी की स्कूटी बरामद की है।