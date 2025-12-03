पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में अवैध पार्किंग बनी गंभीर समस्या, जाम में फंसती है एंबुलेंस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका सेक्टर-12 रोड पर सचदेवा ग्लोबल स्कूल सामने व वेंकटेश्वर अस्पताल जाने के मार्ग में अवैध पार्किंग ने रोजमर्रा के यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। ठीक रेड लाइट के मोड़ पर, जहां से वाहन सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़ते हैं और सेक्टर-13 की और से आने वाले वहां यू-टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर चालक अपनी गाड़ियां सड़क के बीच तक खड़ी कर देते हैं।

कई वाहन तो अगल-बगल दो-दो कतारों में खड़े रहते हैं, जिससे सड़क का लगभग आधा हिस्सा घिर जाता है और पीक आवर में यहां जाम लगना आम बात हो गई है। यह स्थिति केवल आम यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है।