    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में अवैध पार्किंग बनी गंभीर समस्या, जाम में फंसती है एंबुलेंस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-12 में अवैध पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। सचदेवा ग्लोबल स्कूल और वेंकटेश्वर अस्पताल के पास सड़क पर गाड़िया ...और पढ़ें

    वेंकटेश्वर अस्पताल जाने के मार्ग में अवैध पार्किंग ने रोजमर्रा के यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका सेक्टर-12 रोड पर सचदेवा ग्लोबल स्कूल सामने व वेंकटेश्वर अस्पताल जाने के मार्ग में अवैध पार्किंग ने रोजमर्रा के यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। ठीक रेड लाइट के मोड़ पर, जहां से वाहन सेक्टर-12 मेट्रो स्टेशन की ओर मुड़ते हैं और सेक्टर-13 की और से आने वाले वहां यू-टर्न लेते हैं, ठीक उसी स्थान पर चालक अपनी गाड़ियां सड़क के बीच तक खड़ी कर देते हैं।

    कई वाहन तो अगल-बगल दो-दो कतारों में खड़े रहते हैं, जिससे सड़क का लगभग आधा हिस्सा घिर जाता है और पीक आवर में यहां जाम लगना आम बात हो गई है। यह स्थिति केवल आम यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है।

    वहीं, स्कूल के ठीक समीप स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल में गंभीर मरीजों और एंबुलेंस की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन सड़क पर कब्जा जमाए वाहनों के कारण अस्पताल के गेट तक पहुंचने में एंबुलेंस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो मरीज लेकर आती एंबुलेंस जाम में ही फंस जाती है, जिससे इलाज में कीमती समय बर्बाद होता है। स्थिति को और चिंताजनक बनाती है सड़क किनारे लगा नो पार्किंग का बोर्ड, जो कागजी साबित हो चुका है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्पष्ट चेतावनी के बावजूद यहां खुलेआम वाहन खड़े किए जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती।

    लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस की नियमित निगरानी और चालान-टोइंग जैसी कार्रवाई से ही इस समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेने और सड़क को अस्पताल के लिए सुगम व सुरक्षित बनाने की मांग की है।

     