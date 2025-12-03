Language
    Delhi News: 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को कराया मुक्त, SDM ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर बाजार में प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को मुक्त कराया ग ...और पढ़ें

    दिल्ली के गांधी नगर में धड़ल्ले से करवाई जा रही बाल मजदूरी पर कसी लगाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गांधी नगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स मार्केट है। यहां 10 हजार से अधिक दुकानें व फैक्ट्रियां हैं। इस मार्केट में धड़ल्ले से बाल मजदूरी हो रही है।

    मंगलवार को शाहदरा जिला प्रशासन ने यहां पर बाल मजदूरी करवाने वालों पर लगाम कसी। मार्केट में 20 दुकानों व फैक्ट्रियों को सील कर दिया। 40 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। यह बच्चे पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बिहार के रहने वाले हैं।

    प्रशासन का मानना है यह कार्रवाई बड़ी है। किसी भी तरह की सूचना को लीक नहीं होने दिया। दुकानदारों व फैक्ट्री वालों ने प्रशासन के अधिकारियों के पहुंंचते ही वहा से बच्चों को भगाने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। जो बच्चे बरामद किए गए हैं, वह बहुत कम वेतन पर नौकरी कर रहे थे। उनका रहन सहन भी ठीक नहीं था। यह बच्चे कई माह से कपड़ों की दुकानों दुकानों व जींस सिलाई की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे।

    एसडीएम अमोद बड़थवाल ने गांधी नगर थाना पुलिस को आदेश दिया है कि जो लोग बच्चों से मजदूरी करवा रहे थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है।

    किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी बाल मजदूरी : अमोद बड़थवाल

    एसडीएम विवेक विहार अमोद बड़थवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिले में बाल मजदूरी नहीं होने दी जाएगी। गांधी नगर मार्केट में प्रशासन ने बहुत ही गुप्त तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी वजह से प्रशासन फैक्ट्री व दुकानों से 40 मजदूरों को मुक्त करवा सका। सभी बाल मजदूरों का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें आश्रम भेज दिया है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी वक्त किसी भी क्षेत्र में बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।