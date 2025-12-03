Delhi News: 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को कराया मुक्त, SDM ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गांधी नगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स मार्केट है। यहां 10 हजार से अधिक दुकानें व फैक्ट्रियां हैं। इस मार्केट में धड़ल्ले से बाल मजदूरी हो रही है। मंगलवार को शाहदरा जिला प्रशासन ने यहां पर बाल मजदूरी करवाने वालों पर लगाम कसी। मार्केट में 20 दुकानों व फैक्ट्रियों को सील कर दिया। 40 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। यह बच्चे पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बिहार के रहने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें