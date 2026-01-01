द्वारका फ्लाईओवर के नीचे धूल का टार्चर, सड़क की अधूरी मरम्मत ने इलाके में बढ़ाया प्रदूषण

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। देश की राजधानी में जहां एक ओर प्रदूषण नियंत्रण के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पालम-दशरथपुरी मार्ग (द्वारका फ्लाईओवर के नीचे) सरकारी विभागों की घोर लापरवाही का केंद्र बना हुआ है। लोगों के अनुसार, लगभग एक माह पहले बिजली विभाग द्वारा केबल डालने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी।

काम पूरा होने के बाद नियमत सड़क की डामर से मरम्मत होनी थी, लेकिन विभाग ने इसे केवल गिट्टी और डस्ट डालकर छोड़ दिया। अब यही गिट्टी और धूल स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। महत्वपूर्ण मार्ग और उड़ती धूल का सायाद्वारका फ्लाईओवर के नीचे स्थित यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पालम, दशरथपुरी और द्वारका को आपस में जोड़ता है। यहां से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। जब भी कोई तेज रफ्तार वाहन यहां से निकलता है, तो पीछे धूल का ऐसा गुबार उठता है कि पीछे आने वाले चालकों को रास्ता दिखना बंद हो जाता है।

इससे इस बदहाल सड़क पर हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। लगातार उड़ती धूल के कारण सड़क किनारे चलने वाले राहगीरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों की आंखों में जलन और गले में संक्रमण की शिकायतें बढ़ रही हैं।