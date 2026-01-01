दिल्ली में नौकरानी ने घर में ही सेंध लगाकर की लाखों की चोरी, द्वारका पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले के बिंदापुर थाना क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका द्वारा विश्वासघात और चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्लरी सेल ने 27 वर्षीय घरेलू सहायिका भारती उर्फ किरण को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और बैंक खाते में जमा 3.80 लाख की चोरी की राशि बरामद की गई है।



पुलिस के अनुसार, आरोपित भारती जून 2025 तक शिकायतकर्ता प्रीति के घर पर काम करती थी। उसी दौरान उसने बड़ी ही चतुराई से घर की चाबियों की नकल बनवा ली थी। जब उसे पता चला कि शिकायतकर्ता का परिवार शहर से बाहर गया है, तो उसने 12 दिसंबर को नकाब पहनकर घर में प्रवेश किया और महज 15 मिनट के भीतर पुश्तैनी गहने लेकर फरार हो गई।

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर जबरन प्रवेश का कोई निशान न मिलने पर पुलिस को किसी जानकार पर शक हुआ। एक हफ्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध महिला नकाब में दिखाई दी। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक किराए के घर पर छापा मारा, जहां से भारती चोरी के सामान समेटकर भागने की फिराक में थी।

पूछताछ में भारती ने बताया कि वह अपनी छोटी बच्ची के भविष्य के लिए एक छोटा फ्लैट खरीदना चाहती थी। इसी फंड को जुटाने के लिए उसने चोरी की और कुछ गहने बेचकर 3,80,000 अपने एसबीआई खाते में जमा करा दिए थे।