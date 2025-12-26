डीयू उत्पीड़न आरोप मामला: छात्रा की उपस्थिति और परीक्षा फाॅर्म में गड़बड़ी पाई गई, प्रशासन करेगा आगे की कार्रवाई
दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकन स्टडीज विभाग में उत्पीड़न के आरोपों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने पाया कि आरोप लगाने वाली छात्रा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अफ्रीकन स्टडीज विभाग की एक छात्रा द्वारा विभागाध्यक्ष (एचओडी) और एक शिक्षक पर उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। छात्रा ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा में आ गया।
सूत्रों के अनुसार, समिति की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि संबंधित छात्रा बीते छह महीनों में केवल दो दिन ही कक्षा में उपस्थित रही थी। इसके अलावा छात्रा के परीक्षा फार्म में भी त्रुटियां पाई गई हैं। समिति को यह भी जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय की ओर से छात्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कई बार फोन किए जाने के बावजूद छात्रा ने काल रिसीव नहीं की।
सूत्रों का कहना है कि कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति और परीक्षा फार्म में पाई गई गड़बड़ियों के कारण ही छात्रा को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष है कि छात्रा को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया और इस संबंध में उससे संपर्क कर पक्ष भी लिया गया।
जांच समिति ने मामले से जुड़ी अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी है। हालांकि, विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
